L'Union cycliste internationale (UCI) a créé un statut «d'athlète réfugié» permettant aux coureurs de s'aligner en compétition sans être rattaché à leur fédération d'origine, imitant la démarche engagée fin 2015 par le Comité international olympique. L'objectif est de «favoriser la participation des athlètes aux compétitions internationales de haut niveau», précise l'instance mondiale, qui réunissait son comité directeur à Wollongong (Australie) en marge des Championnats du monde de cyclisme sur route.

Or, si le mouvement sportif revendique depuis des décennies son «apolitisme» et se tient à l'écart des conflits, l'obligation d'être inscrit par sa fédération nationale empêche concrètement nombre de sportifs réfugiés de concourir, comme l'a encore montré depuis l'an dernier l'exemple des athlètes afghans fuyant les talibans. L'UCI a donc modifié son règlement pour ouvrir l'accès aux «événements majeurs - Coupes du monde et Championnats du monde notamment» sous le nouveau statut d' «athlète réfugié», sans rattachement national, explique l'organisation.

Pour les coureurs concernés, cette nouvelle voie «s'aligne également sur leur participation potentielle avec l'équipe olympique des réfugiés aux Jeux olympiques», rappelle l'UCI.

Lors de l'Assemblée générale des Nations unies d'octobre 2015, en pleine crise syrienne, le président du CIO Thomas Bach avait en effet annoncé la création de cette nouvelle délégation pour les JO-2016 de Rio, reconduite depuis à chaque édition.