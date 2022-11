L'USM Alger, pensionnaire de la Ligue 1 algérienne de football, a annoncé dimanche que sa demande de transférer sa domiciliation au stade du 5-Juillet a été rejetée par l'Office du Complexe olympique Mohamed-Boudiaf à Alger. «L'OCO a argué son refus par son désir de maintenir cette enceinte fermée, jusqu'au coup d'envoi du championnat d'Afrique des nations (CHAN-2022)», prévu au mois de janvier prochain en Algérie, a détaillé la direction des Rouge et Noir dans un bref communiqué, diffusé sur son site officiel. La demande de recevoir au stade du 5-Juillet a été motivée par la volonté du club d'évoluer devant son public, auquel l'accès est toujours interdit au stade Omar-Berrabah de Dar El Beïda, où est domiciliée l'USMA actuellement. Depuis sa création en 1937, l'USM Alger a toujours été domiciliée au stade Omar-Hamadi de Bologhine (ex-Saint-Eugène). Une enceinte dans laquelle elle évoluait d'ailleurs jusqu'à récemment. Mais se faisant un peu vieux, et nécessitant quelques travaux de réhabilitation, ce stade a dû être fermé dernièrement, contraignant l'USMA à transférer ses quartiers à Dar El Beïda, pour ses matchs de championnat Mobilis, et au stade du 8-Mai 1945 (Sétif) pour ses rencontres de coupe de la Confédération africaine (CAF). «Un transfert de domiciliation au stade du 5-Juillet aurait permis au club de Soustara d'éviter tous ces désagréments, car cette enceinte lui aurait permis d'y disputer aussi bien les rencontres de championnat national que celles de coupe d'Afrique», ajoute la même source. Par ailleurs, l'USM Alger a annoncé avoir nommé Mohamed Briki au poste de directeur de l'administration générale (DAG), au moment où Farid Habbouche a été désigné comme responsable des relations extérieures. «Briki prendra ses fonctions de manière officielle le 1er décembre», a détaillé la direction des Rouge et Noir dans un bref communiqué, diffusé sur son site officiel.