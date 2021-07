Le stade de l'amitié de Cotonou est «fin prêt» pour accueillir la finale de la coupe de la Confédération de football entre la JS Kabylie et le Raja Casablanca, ce soir. «Je peux dire que tout est fin prêt pour un bon déroulement de la finale de la coupe de la Confédération. C'est une fierté pour moi en tant que directeur général de l'Office de gestion des stades du Bénin d'accueillir cette finale sur terrain neutre qui est une première dans l'histoire de la CAF», a indiqué Aristide Codjogan au site de l'instance africaine. Mise à part sa charpente, rien de l'ancien stade n'a été préservé. Pelouse, piste d'athlétisme, gradins, vestiaires, cabine de presse, projecteurs et même toilettes, c'est une toilette intégrale. Fermé depuis avril 2019, le stade de l'amitié Général-Mathieu kérékou est à nouveau opérationnel, après

32 mois de travaux et un investissement de 13 milliards de FCFA (1000 CFA= 1.53 EURO).

«Toute l'Afrique, voire le monde entier, aura les yeux rivés sur le Bénin pour nous scruter et voir notre capacité d'organisation. Mais si la CAF nous a confié cette finale, c'est qu'elle nous fait entièrement confiance pour la réception de cet événement. Nos relations avec les équipes techniques de la CAF sont très bonnes et se passent à merveille comme sur du papier à musique», a-t-il ajouté.

En vue de cette finale, la direction du stade de Cotonou a pris des dispositions particulières pour la réussite de l'évènement sportif africain, selon le DG du stade. «Pour cette finale, nous ne pouvons qu'avoir des mesures à la taille de l'événement. Nous avons prévu au plan sécuritaire la présence de 450 agents de la police républicaine. Au plan sanitaire, le gouvernement a déployé plusieurs

centres de dépistages sur toute l'étendue du territoire national pour faciliter les tests Covid aux 12 000 spectateurs prévus»,

a-t-il expliqué. «En plus, nous avons mis en place une demi-dizaine d'infirmerie, 4 véhicules médicalisés dont deux ambulances. En cas d'évacuation, nous avons mobilisé une équipe médicale au Centre national hospitalier et universitaire de Cotonou.

Enfin, je peux rassurer les VIP et les autres spectateurs que tout est mis en oeuvre afin qu'ils assistent à une belle finale», a-t-il poursuivi.