Le CS Constantine s'est emparé provisoirement de la tête du classement de Ligue 1 de football, malgré le nul concédé à domicile face au MC Oran (0-0), lors de la cinquième journée marquée par la lourde défaite essuyée par l'ES Sétif devant l'ASO Chlef (4-0) qui se hisse à la 3e position. Le CSC qui restait sur une belle entame de saison ponctuée par quatre victoires de rang a été accroché à la surprise générale à domicile, par le MC Oran. En dépit d'une domination territoriale, les hommes de Kheireddine Madoui n'ont pas réussi à tromper la vigilance de l'excellent gardien Soufi. En dépit de ce semi-échec, les Sanafir prennent provisoirement la première place avec un point d'avance sur leur poursuivant direct l'USM Alger dont le derby contre le Paradou AC a été reporté à une date ultérieure en raison de la présence de sept joueurs usmistes en sélection nationale A'. La bonne opération de la journée a été réalisée par l'ASO Chlef qui a atomisé l'ES Sétif (4-0). Une belle performance des hommes de Liamine Bouhgrara qui confirme la belle entame de saison des Chélifiens, désormais 3es au classement en compagnie du CR Belouizdad, qui compte deux matchs en moins dont le derby contre le MC Alger, lequel a été reporté ce week-end à cause de la présence de plus de trois joueurs de part et d'autre en sélection A'. La cinquième journée a été également marquée par la belle victoire du RC Arba contre l'US Biskra 2-0. Deux buts précoces inscrits par Taib (8'), Zaouche (10') ont permis aux locaux de renouer avec le succès et de remonter à la cinquième place du classement. Dans le bas du classement, le promu l'USM Khenchela a attendu la cinquième journée pour signer son premier succès parmi l'élite en dominant le HB Chelghoum Laïd (2-0). Une victoire salutaire qui lui permet de quitter la dernière place désormais occupée par son adversaire du jour avec un petit point pour la JS Kabylie qui a engrangé de son côté son premier point de la saison à la faveur du nul ramené de son long déplacement contre le MC El Bayadh (0-0). Quelques jours après sa brillante qualification pour le deuxième tour préliminaire de la Ligue des Champions de la CAF, la JSK sous la conduite de son nouvel entraîneur Abdelkader Amrani a tenu en échec le nouveau promu qui restait sur deux succès sur sa pelouse. De son côté, le NC Magra a profité de la réception de la JS Saoura qui vient de se séparer de son entraîneur tunisien Nassif Bayaoui, pour enregistrer sa première victoire de la saison grâce à une réalisation de H'mida.