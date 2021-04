L'Entente de Sétif, un des deux représentants algériens en coupe de la Confédération africaine de football, s'est relancé dans la course à la qualification aux quarts de finale de cette compétition à la faveur de sa victoire, contre les Nigérians du FC Enyimba (3-0) en match disputé, dimanche soir, au stade du 8-Mai 1945, pour le compte de la quatrième journée de la phase de poules, Groupe A. Mais, il faut aussi noter, que les joueurs du coach tunisien, Nabil El Kouki, se doivent de réaliser de bons résultats lors de leurs derniers matchs restants pour assurer cette qualification aux quarts de finale. Une bonne chose dans les possibilités des joueurs de l'Entente de Sétif, faut-il bien le faire remarquer. Ainsi, dimanche dernier, les 3 buts de l'Entente de Sétif contre les Nigérians d'Enyimba ont été marqués par Karaoui (31'), Ammoura (45'+2), et Djahnit sur penalty à la 65e minute. Sur le plan de l'effectif, il est utile de remarquer que le coach de l'ESS, El Kouki, a opéré deux changements contrairement au match aller, disputé à Abda. Il a ainsi incorporé Djeghmoun à la place de Dali et Saâdi à la place de Bekrar. Sur le terrain, les Sétifiens ont d'emblée affiché leur détermination à imposer leur jeu et assurer un résultat sécurisant. Menant une attaque rapide, les Sétifiens parviennent à ouvrir la marque à la demi-heure du jeu, grâce à un puissant tir de Karaoui qui prend à défaut le gardien de but d'Enyimba John Noble (31'). Même après ce but, les Sétifiens veulent assurer une bonne marge sécurisante dans ce match, en ajoutant ainsi un second but juste avant la mi-temps. L'inévitable Ammoura, prend à défaut un défenseur adverse, avant d'envoyer la balle au fond des filets et ainsi rejoindre les vestiaires pour la mi-temps avec le score de 2 buts à zéro en faveur de son équipe. De retour des vestiaires, les Sétifiens jouent à l'économie, tout en se montrant très dangereux. Et c'est ainsi que les joueurs du coach El Kouki ont bénéficié d'un penalty que Djahnit a transformé en but. C'est le troisième dans ce match (64') qu'ils ont bien dominé. D'ailleurs, le score aurait pu être plus salé si ce dernier avait marqué le second penalty (78'). A l'issue de la rencontre, le coach de l'ES Sétif, le Tunisien El Kouki se déclare «très content de cette victoire. Nous avons assisté à un bon match», dit-il, avant d'ajouter que «nous avons réussi à l'emporter et je dis donc bravo à mes joueurs qui ont tout donné pour enregistrer trois nouveaux points». En tout cas, il est important de signaler que cette victoire est la première pour l'Entente de Sétif depuis le début de cette phase des poules, soit exactement depuis quatre matchs. Ainsi l'Entente de Sétif garde un très grand espoir de qualification en portant son capital point à 4 unités en attendant les deux prochains matchs. Ainsi, à deux journées de la fin, mathématiquement, la possibilité d'une qualification est bel et bien envisageable. Un peu plus dans l'après-midi, la victoire des Pirates contre Benghazi avait inversé la donne en tête du classement, plaçant le club sud-africain d'Orlando devant les Nigérians. Au classement donc, Orlando Pirates est leader avec 8 points, suivi d'Enyimba avec 6 points, alors que l'ES Sétif est 3ème avec 4 points, tout comme Ahly Benghazi. Théoriquement l'ES Sétif doit nécessairement gagner ses deux prochains matchs, le premier en déplacement en Afrique du Sud pour jouer contre Orlando Pirates et le dernier à domicile en recevant les Libyens d'Al Ahly de Benghazi. Ceci, en espérant en parallèle que les autres concurrents n'en fassent pas de même.