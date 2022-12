L'ES Mostaganem, leader du groupe centre-ouest, et son nouveau dauphin l'ES Ben Aknoun, ont prolongé leur série de victoires à l'occasion de la 9e journée de la Ligue 2, disputée vendredi, en s'imposant respectivement devant le SC Mecheria (1-0) et l'ASM Oran (2-1). Toujours invaincu depuis le début de saison, l'ES Mostaganem (25 pts) a accentué son avance en tête du classement de la poule centre-ouest, en décrochant son 8e succès de la saison devant le SC Mecheria (17 pts), qui réalise la mauvaise opération de cette journée en glissant au 5e rang. Cette défaite du SCM profite à l'ES Ben Aknoun, vainqueur en déplacement devant l'ASM Oran (2-1), et qui prolonge sa belle série d'invincibilité (5 victoires, 1 match nul) et se retrouve seule à la deuxième place du classement avec 20 points. Dans l'autre affiche de cette journée, la JSM Tiaret a renversé le CR Témouchent (2-1) et remonte à la troisième place du classement, occupée conjointement avec le MCB Oued Sly, également, vainqueur en déplacement contre l'O Médéa (1-0). Cette neuvième journée de Ligue 2 a, également, été marquée par la première victoire de la saison du NA Hussein Dey, qui est allé s'imposer dans la Mitidja devant le WA Boufarik (4-1). Malgré ce large succès, le NAHD (7 pts) reste coincé dans le bas du tableau, occupant le 13e rang aux côtés du MC Saïda, tenu en échec à domicile par le WA Tlemcen (0-0). Dans les autres rencontres du bas de tableau, le RC Kouba a renoué avec la victoire depuis la 2e journée, en s'imposant à domicile contre le GC Mascara (1-0), alors que la lanterne rouge du classement, le RC Relizane (3 pts) a fait match nul (2-2) face au SKAF Khemis Miliana (9e, 10 pts). Dans le groupe centre-est, l'AS Aïn M'lila et l'USM Annaba ont fait match nul (1-1), en ouverture de la neuvième journée. Avec ce point du nul obtenu en déplacement, l'USM Annaba (15 pts) rejoint provisoirement l'US Souf à la deuxième place du classement, alors que l'ASAïn M'lila (8 pts) occupe le 13e rang.