Vainqueur en déplacement devant le NA Hussein Dey (2-1), l'ES Mostaganem a conforté son fauteuil de leader du groupe centre-ouest, à l'occasion de la huitième journée de la Ligue 2 de football amateur disputée samedi, alors que l'AS Khroub, leader du groupe centre-est, a été tenu en échec par le MC El-Eulma (0-0). Toujours invaincu avec un bilan de sept victoires et un match nul, l'ES Mostaganem (1er, 22 pts) a creusé l'écart en tête du classement de la poule centre-ouest, sur son poursuivant le SC Mecheria (17 pts) tenu en échec (0-0) à domicile par la JSM Tiaret (4e, 15 pts). Ce faux pas du SCM a profité également à l'ES Ben Aknoun, qui remonte au deuxième rang du classement après sa nouvelle victoire devant le MC Saïda (2-1), enchaînant un cinquième match sans défaite (4 victoires et 1 match nul). Derrière le trio de tête, le CR Témouchent (4e, 12 pts) a renoué avec la victoire en s'imposant devant le WA Boufarik, rejoignant le MCB Oued Sly, qui a fait match nul face au RC Relizane (0-0), et la JSMT, alors que le WAB (13 pts) glisse au septième rang. Dans le milieu de tableau, l'O Médéa (8e, 11 pts) s'est imposé en déplacement devant le GC Mascara (1-0), tandis que le WA Tlemcen (11e, 8 pts) et l'ASM Oran (14e, 5 pts) d'un côté, tout comme le SKAF Khemis Miliana (9e, 8 pts) et le RC Kouba (12e, 6 pts) de l'autre, se sont neutralisés sur le même score (2-2). Dans la poule centre-est, l'AS Khroub (1ère, 18 pts) a gardé son fauteuil de leader, malgré le match nul (0-0) face au MC El-Eulma (8e, 9 pts), profitant des faux pas de ses poursuivants directs: l'US Souf (2e, 15 pts), battue par NRB Teleghma (2-1) et le match nul (1-1) de l'USM Annaba (3e, 14 pts) face à l'E Sour El Ghozlane (4e, 13 pts). Le NRB Teleghma (12 pts) est le grand bénéficiaire de cette journée, en remontant au cinquième rang, devant l'US Chaouïa (11 pts), victorieuse devant la JSM Skikda (2-1). Les deux autres rencontres, disputées samedi, opposant l'IRB Ouargla à l'IB Khemis El Khechna et l'USM El Harrach à HAMRA Annaba, se sont soldées par des matchs nuls (0-0). La huitième journée du groupe centre-est, se poursuivra lundi (15h00), avec le déroulement des matchs mettant aux prises la JS Bordj Menaïel au CA Batna et le MO Constantine à l'AS Aïn M'lila.