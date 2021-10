L'Equipe nationale algérienne a confirmé sa suprématie, chiffres à l'appui. Elle a enchaîné, au Niger, son 31e match sans défaite, sous la houlette de celui qui a su la métamorphoser, à savoir le coach Djamel Belmadi. La séquence de 37 matchs sans défaite des Italiens reste un exploit remarquable et la seule nation, aujourd'hui, qui pourrait remettre en cause cette suprématie est l'Algérie. Par sa 31e victoire, cette dernière réalise un double coup, celui de dépasser la France avec 30 matchs et de rattraper l'Argentine, qui compte 31 rencontres de suite sans défaite. La séquence des Albiceleste date de 1993. la série italienne, elle, s'est arrêtée le 7 octobre dernier face à l'Espagne, lors de la Ligue des nations. Pour passer aux barrages du Mondial qatari, les coéquipiers de Youcef Belaïli sont appelés à battre Djibouti, le 11 du mois prochain en Egypte, et le Burkina Faso, coleader du groupe 1, 3 jours plus tard en Algérie. Le cas échéant, l'Algérie pourrait bien se retrouver en 4e position avec 33 matchs sans défaite, juste derrière l'Espagne et le Brésil, dont les séquences de 35 matchs sans défaite se sont terminées, respectivement, en 2009 et 1996. L'Algérie c'est aussi ces 75 buts marqués (2,41 but/ match) et 23 buts encaissés (0,74 buts/ match). l'Algérie c'est aussi ces 19 buts marqués en 4 matchs des Eliminatoires du Qatar-2020 (4,75 buts/match). L'Algérie c'est aussi des buts marqués en 32 matchs de suite, sur les 35 disputés sous les commandes de Belmadi. Elle est restée muette, faut-il le rappeler, une seule fois, lors de l'unique défaite face au Bénin (0-1). Et c'est aussi pour la 1ère fois qu'elle gagne avec un écart de 4 buts, en déplacement, depuis le match de 2001 face à la Namibie, sous la houlette de Hamid Zouba, lors des éliminatoires du Mondial-2002, organisé conjointement par la Corée du Sud et le Japon. L'Algérie c'est aussi un groupe, en témoigne le fait que Aïssa Mandi, auteur du 2e but à Niamey, est devenu le 1er joueur à marquer sous les commandes de Belmadi. Et comme pour dire que battre des records devient monnaie courante chez les Verts, c'est le baroudeur Islam Slimani, qui, 20 ans après, a pu détrôner Abdelhafid Tasfaout, devenant ainsi le meilleur buteur de l'Histoire des Verts avec 37 réalisations. Il est suivi, dans ce classement par un autre joueur encore en activité, à savoir Riyad Mahrez, auteur de 25 buts et surtout 28 assists depuis qu'il a endossé le maillot des Verts. La machine n'est pas près de s'arrêter!