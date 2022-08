L'Équipe nationale de football des moins de 20 ans (U20), a échoué à se qualifier pour la finale de la Coupe arabe de la catégorie, en s'inclinant en demi-finale face à son homologue égyptienne 1-3 (mi-temps: 0-2), mercredi soir au stade Emir Sultan Bin Abdelaziz d'Abha (Arabie saoudite). Les «Pharaons» ont ouvert le score dès la 10e minute de jeu grâce à Salah Eddine Mustapha, avant qu'Abderrahmane Rachdane ne corse l'addition peu avant la pause (39e), profitant d'une sortie hasardeuse du portier algérien Oussama Mellala. En seconde période, les Algériens ont repris espoir en réduisant le score par l'entremise du rentrant Lahlou Akhrib (70e). L'Égypte est revenue à la charge pour marquer le troisième but par Mohamed Ibrahim (76e) et se mettre définitivement à l'abri. Ayant réussi à atteindre la finale de la précédente édition tenue en 2021 en Égypte, perdue face à l'Arabie saoudite (1-2), l'Algérie échoue à rééditer la même performance face à une équipe égyptienne efficace et réaliste. Dans l'autre demi-finale, disputée un peu plus tôt dans la journée, l'Arabie saoudite, tenante du titre, n'a pas fait dans la dentelle en laminant la Palestine (5-0), parvenant à se qualifier pour la sixième fois en finale de la compétition, après les éditions de 1983 (Maroc), 1985 (Algérie), 2011 (Maroc), 2012 (Jordanie), et 2021 (Égypte). La finale programmée initialement le samedi 6 août, a été décalée de 24 heures, et se jouera le dimanche 7 août au stade d'Abha (17h30). Pour rappel, cette 8e édition a vu la participation de 18 pays, scindés en six groupes de trois équipes. Les premiers des groupes A, B, C, D, E, F ainsi que les deux meilleurs deuxièmes se sont qualifiés pour les quarts de finale.