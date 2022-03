Quelque 450 athlètes de 43 pays dont l'Algérie sont présents à Dubaï en Emirats arabes pour prendre part à la 13e édition du Grand Prix de Fazza de para-athlétisme, premier événement de la saison du Grand Prix mondial de la discipline, qu'abrite le Club Dubaï Club for des personnes handicapés, du 21 au 24 mars 2022. Durant quatre jours de compétition, les neuf athlètes algériens, médaillés des derniers Jeux paralympiques de Tokyo en 2021 se mesureront, aux côtés des athlètes des autres pays, également distingués aux pays nippon, pour une reprise de compétition très attendue pour les uns et autres, dans des conditions sanitaires du Covid-19. Pour le président du comité d'organisation de l'événement, Thani Juma, «le rendez-vous de Fazza de para-athlétisme est un événement important dans le calendrier du Comité international paralympique (IPC). D'ailleurs le tournoi s'est développé au fil des ans (12 éditions déjà tenues), les champions paralympiques et mondiaux étant désormais des habitués», a-t-il déclaré à l'ouverture du Grand Prix. «C'est un événement qui constitue également le tremplin vers la préparation des Mondiaux, comme il avait été lors des précédentes éditions, notamment en 2019, malgré la situation sanitaire pas commode. J'espère que cette nouvelle édition continuera à produire de nombreux autres champions paralympiques. Mes meilleurs voeux aux athlètes participants», a conclu, le président. L'année dernière, l'événement avait enregistré la pulvérisation de quatre records du monde établis dont celui du 100 m féminin T63, réalisé par l'Italienne Ambra Sabatini, qui a ensuite remporté l'or aux Jeux paralympiques de Tokyo 2020. Une sélection de l'équipe nationale algérienne, composée de neuf athlètes dont quatre dames, est à pied d'oeuvre à Dubaï.

Ce sont les médaillés des derniers Jeux paralympiques de Tokyo, ainsi que les athlètes classés 4e, qui ont été choisis pour représenter l'Algérie à ces joutes qui se déroulent sur une piste familière à bon nombre des meilleurs athlètes au monde, pour avoir accueilli, des Championnats du monde de para-athlétisme dont le dernier remonte à l'année 2019. Ce rendez-vous, marquant la première saison du nouveau cycle vers les Jeux paralympiques de Paris 2024, sera l'occasion des retrouvailles entre des champions paralympiques, mais aussi de nouveaux athlètes qui veulent se frayer un chemin parmi le goth a mondial. Le programme du Grand Prix international de Fazza, à Dubaï prévoit, quatre journées de compétition. Il permettra aux participants d'évaluer leur niveau technique de préparation, en attendant d'autres compétitions d'envergure. Il est à rappeler que les Championnats de para-athlétisme prévus cette année 2022 au Japon ont été annulé. Les Algériens engagés: Mohamed Berrahal, Kamel Kerdjena, Abdelkrim Krai, Walid Ferhah, Skander Djamil, Safia Djelal, Mounia Gasmi, Nadia Medjmedj et Ismahan Boudjadar.