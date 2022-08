L'Équipe nationale algérienne des U20 s'est qualifiée aux demi-finales de la 8e Coupe arabe de football, en battant la Tunisie 1-0, mi-temps 1-0, dimanche soir à Abha en Arabie saoudite, en quarts de finale de la compétition. L'unique but de la rencontre a été marqué par Belhadj Chekkal à la 34e minute. Le match s'est âprement disputé au stade Émir Sultan d'Abha tant les forces en présence étaient équilibrées. Fidèle à sa façon de jouer et à sa manière de coacher son équipe, Mohamed Lacette a une nouvelle fois reconduit le même onze qui a débuté les matchs de poules, et son choix s'est avéré une nouvelle fois fructueux. Il fallait laisser passer l'orage tunisien dont les joueurs ont pris d'emblée d'assaut les bois de Mellala, qui s'est illustré au même titre que sa défense composée de Touenti, Barkani, Dehilis et Benhamed qui a veillé au grain. Au fil des minutes, la domination passe d'un camp à l'autre, mais à la demi-heure de jeu les camarades d'Adjaoudi vont accentuer leur pressing sur la défense tunisienne. Les Verts obtiennent un corner exécuté en deux temps, le capitaine Touenti prend possession du cuir, adresse un centre dans la surface de réparation vers Hadji Chekal qui reprend de la tête pour battre l'infortuné gardien de but tunisien Memiche (37').La mi-temps sera sifflée à l'avantage des Algériens sur ce score d'un but à zéro. Les jeunes de Lacette reviennent sur la pelouse avec plus de grinta et d'envie de faire le break. Les Verts prennent possession du milieu de terrain en déclenchant des attaques très dangereuses qui ont failli être transformées en buts par Rahou (48'), Messaoud Salem (52') ou encore Oussama Amar (55'). Jusque-là plutôt au repos, le gardien Mellala va étaler toute sa classe dans la deuxième moitié de la seconde période. À lui seul, il va annihiler plusieurs tentatives tunisiennes (62', 65',70'). De son côté, Oussama Amar avait une occasion de corser la marque à la (79') s'il n'avait pas abusé des dribbles alors qu'il y avait sur son côté droit Akhrib bien démarqué. Les Algériens vont gérer les dernières minutes avec plus ou moins de tension autour des bois de Mellala, mais sans véritable danger. Les protégés de l'entraîneur national, Mohamed Lacette affronteront, demain, l'Égypte vainqueur du Maroc 2-1, mi-temps (1-1), au même stade de la compétition. La formation marocaine a ouvert le score par Oussama Yaâkoubi, avant que les Égyptiens ne renversent la situation par Ahmed Houche et Salah Mustapha. Cette 8e édition a vu la participation de 18 pays, scindés en six groupes de trois équipes. Les premiers des groupes A, B, C, D, E, F ainsi que les deux meilleurs deuxièmes se sont qualifiés pour les quarts de finale. La finale se jouera le samedi 6 août au stade d'Abha (19h00).