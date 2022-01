La sélection algérienne de football a hérité du Cameroun dans les barrages de la Coupe du monde Qatar-2022, à l'issue du tirage au sort (zone Afrique) effectué, hier, à Douala, en marge de la coupe d'Afrique des nations (CAN-2021) qui se déroule au Cameroun. Le match aller de cette double confrontation, prévue en mars prochain, se jouera au Cameroun, alors que la retour se tiendra en Algérie. Pour rappel, l'Algérie s'est qualifiée pour les barrages, en terminant leader du groupe A du 2e tour des éliminatoires, avec 14 points, devant le Burkina Faso (12 pts), le Niger (7 pts), et Djibouti (0 point). Les Verts restent sur une surprenante et frustrante élimination dès le 1er tour de la CAN-2021, terminant à la dernière place du groupe E avec un point seulement. Les tenants du titre, accrochés d'entrée par la Sierra-Leone (0-0), se sont inclinés par la suite en deux fois: face à la Guinée équatoriale (1-0) et jeudi soir devant la Côte d'Ivoire (3-1).