Le milieu de terrain de l'USM Alger, Hamza Koudri a entamé une phase préopératoire, en vue de subir une intervention chirurgicale, destinée à soigner les ligaments croisés de son genou gauche, a annoncé, hier, le staff médical du club. Ce travail préopératoire consiste en un entraînement spécifique en salle, destiné à renforcer la masse musculaire de la jambe gauche du joueur, a précisé la même source. Koudri (34 ans) s'était blessé au genou gauche lors de la quatrième journée de Ligue 1, ayant vu son équipe l'emporter (3-0) contre le leader de l'époque, l'US Biskra. Le porteur d'eau des Rouge et Noir souffrait tellement qu'il n'a pu aller au bout de cette rencontre et le premier diagnostic avait fait état d'une «sérieuse entorse» du genou gauche. Seulement, quelques jours plus tard, Koudri a passé des examens plus approfondis, dont une IRM (ndlr: imagerie par résonnance magnétique), ayant révélé une lésion au niveau des ligaments croisés.