La JS Kabylie vient de rater une belle occasion de se remettre définitivement en selle pour la course au titre du championnat de Ligue 1. Vendredi dernier, les camarades du capitaine Bensayeh ont fait une prestation décevante devant le leader justement qui les a tenus en échec dans leurs bases à Tizi Ouzou. Le CR Belouizdad confirme ainsi sa suprématie et conforte sa position en restant loin devant ses poursuivants directs en attendant de s'éloigner encore davantage avec ses quatre matchs en retard, qui lui restent à jouer. Les Canaris ratent, ainsi, une belle occasion de glaner trois autres points en réalisant le piètre résultat d'un match nul (0-0) à domicile. Il faut dire que l'adversaire n'était pas facile à manier dans une rencontre qu'il voulait à tout prix mettre à profit pour clore la discussion. La discussion semble d'ailleurs être définitivement close après cette journée. Les Canaris n'ont plus qu'à se concentrer sur la deuxième place qui leur permet d'arracher leur billet pour la Champions League africaine la saison prochaine. Il est vrai que les locaux devront se ressaisir rapidement pour prétendre à la plus prestigieuse compétition africaine, mais il n'en demeure pas moins que cet objectif reste à leur portée bien que d'autres prétendants se hâtent à prendre la deuxième place. Aussi, à présent, la course sera difficile et la concurrence rude entre les trois prétendants à cette place. La JSK, le MC Alger et la JS Saoura devront passer à la vitesse supérieure en cette dernière étape de la course. À l'approche de la ligne d'arrivée, les trois équipes devront, selon toute vraisemblance, puiser dans leur réserve d'énergie pour accélérer la cadence. L'enjeu en vaut la peine car la participation à la LDC revient à prendre part à la même compétition que le leader détenteur du titre de championnat. Le CRB prend une véritable option pour remporter le titre de cette saison en tenant en échec la JSK. Avec trois matchs de retard et trois points d'avance sur ses prétendants directs, les Rouge et Blanc n'auront plus qu'à prendre quelques petits points pour terminer en premier la course. Ses trois poursuivants se concentrent désormais sur la deuxième place ou la troisième. Des positions qualificatives pour une des compétitions africaines qui s'offrent en perspective la saison prochaine. Cette configuration permet néanmoins à la JSK de tracer des objectifs à moyen terme. Le coach Ammar Souayah pourra constituer un bon groupe pour rebondir la saison prochaine. Il aura autant de temps qu'il faudra pour renforcer sa muraille défensive et aiguiser son attaque qui est, doit-on le rappeler, bien garnie avec de très bons attaquants. Des joueurs qui n'ont plus qu'à être préparés pour harmoniser leur jeu de groupe. Former une bonne équipe compétitive et capable de jouer les titres est possible pour peu que les objectifs soient bien tracés et surtout préparés sur tous les plans.