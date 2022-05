Ce vendredi, les regards seront braqués vers le stade du 1er-Novembre de Tizi Ouzou, théâtre d'une rencontre au sommet. Elle verra le déplacement du leader du championnat de Ligue 1, le CR Belouizdad, c'est l'un de ses concurrents directs dans la course au titre, la JS Kabylie, dans le cadre de la 29e journée. La première explication entre les deux équipes, prévue initialement le 1er mai dernier, en finale de la Supercoupe d'Algérie, a été ajournée. Celle de demain reste inéluctable pour les deux antagonistes, qui devront se battre pour les 3 points, ce qui promet le grand jeu. Cette confrontation ne peut pas passer sans soulever de la passion à cause de l'enjeu qu'elle comporte pour les deux équipes. Les locaux vont devoir arracher les 3 points de la rencontre pour rester collé aux pas du CRB, qui vient à Tizi Ouzou pour faire un bon résultat. Un bon résultat en perspective, car au cas d'une victoire à l'extérieur de leurs bases, les Belouizdadis auront mis fin aux espoirs de leurs poursuivants. Pareil pour les Canaris, qui n'ignorent pas l'enjeu de cette rencontre, car une défaite ou un match nul serait synonyme d'une fin de course vers le titre. C'est pourquoi la confrontation sera rude pour les deux équipes surtout pour les Canaris qui joueront le tout pour le tout afin de rester en course. Demain, ils n'auront pas droit à un faux pas, car les faux pas, ils en ont fait beaucoup. Et cela leur a fait perdre beaucoup de points. De nombreux matchs nuls et des défaites ont été concédés à Tizi Ouzou par les Canaris, qui ont par conséquent perdu un grand nombre de points. Avec un petit calcul, on constate que le nombre de points perdus à domicile est égal ou un peu supérieur au nombre de points qui les sépare actuellement du leader. En tout état de cause, la course n'est pas encore terminée bien que le CRB tienne toutes les chances de tuer la course parce que le point de départ n'est pas très loin étant donné que le championnat tire à sa fin. Les joueurs de la JSK, qui se sont réveillés après une période de mollesse due aux difficultés financières n'ont pas su mettre à profit le retour de la forme pour rattraper le leader qui est resté loin de la mêlée du premier peloton. Toutefois, parallèlement à cette course, presque perdue, les camarades de Boukhenchouche doivent toujours assurer une place qualificative pour l'une des compétitions africaines. Une fois leur place dans une coupe africaine assurée, ils devraient se mettre à la préparation. Leur sortie prématurée de la coupe de la CAF, cette saison, n'est pas encore digérée par les supporters. C'est pourquoi, la saison prochaine, la JSK devra reprendre sa place parmi les gros cylindres du continent africain. Une renommée qui passe d'abord par une belle prestation au niveau national.