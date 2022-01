Alors qu'il a joué le 1er match avec l'Algérie en début de semaine, Riyad Mahrez apparaît également avec son club. Manchester City a publié, hier, une interview réalisée avant qu'il ne s'envole pour le Cameroun. Dans la vidéo, le numéro 7 des Fennecs est revenu sur le dévouement mutuel qui s'opère entre les supporters et les joueurs. Une ferveur qui ne le laisse pas insensible et qu'il est très fier d'incarner également: «Ils m'aiment et je les aime. C'est pour cela que je donne tout ce que j'ai quand je suis en sélection. On a gagné la CAN pour le pays, pour nos supporters et pour nos familles. Je suis fier de jouer pour mon pays.» Et d'ajouter: «Les matchs de l'équipe nationale sont toujours un grand évènement pour eux. Ils sont un peu fous, ils crient, ils supportent... Si, par exemple, on joue à 20h, à 9h ou 10h du matin ils sont déjà dans le stade. Ils peuvent nous attendre toute la journée avec enthousiasme.» Une relation très saine donc qui présage que de bonnes chances à l'avenir, que ce soit durant cette CAN 2021 ou sur le long terme. En effet, on imagine Mahrez faire les beaux jours de la sélection encore longtemps. Mahrez et ses coéquipiers sont à deux matchs d'une qualification pour la Coupe du monde 2022. Le joueur pourrait donc disputer sa 2e CDM avec une Algérie qui, selon lui, est capable d'aller loin au Qatar: «On a les qualités requises pour bien faire en Coupe du monde. On doit d'abord se qualifier, chose qui n'est pas facile. Mais si c'est fait, ce sera exceptionnel», conclut-il.