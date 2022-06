La boxeuse algérienne, Imane Khelif, a été désignée pour porter le drapeau algérien lors de la cérémonie d'ouverture de la 19e édition des Jeux méditerranéens prévue du 25 juin au 6 juillet prochains à Oran, a annoncé jeudi le président du Comité olympique et sportif algérien (COA). Le choix du porteur drapeau, côté garçons n'a pas été encore fait, a précisé Abderrahmane Hammad lors d'une conférence de presse à Oran, tenue à l'issue d'une session extraordinaire du COA consacrée aux derniers préparatifs précédant la messe sportive méditerranéenne. Imane Khelif (63 kg) a été sacrée, le 19 mai dernier, vice-Championne du monde de la catégorie des 63 kg, après sa défaite à Istanbul, en finale des Mondiaux féminins-2022, face à l'Irlandaise Amy Sara Broadhurst sur le score de (5-0). En décrochant ce titre de vice-Championne du monde, Imane Khelif réalise une première historique dans les annales de la boxe féminine algérienne et inscrit son nom en lettres d'or au palmarès du noble art mondial. Par ailleurs, le conférencier a fait savoir que son instance a établi, sur demande du Comité d'organisation des JM, une liste composée d'anciens champions algériens olympiques et méditerranéens pour choisir parmi eux des ambassadeurs de l'édition d'Oran. Par ailleurs, l'Algérie sera représentée, lors des JM avec un total de 330 sportifs, a annoncé Hamad. Ce responsable a précisé que la délégation algérienne sera composée de 201 athlètes messieurs et 129 autres dames. Ces sportifs seront accompagnés par 182 encadreurs, dont 145 affiliés aux différentes Fédérations concernées et 37 autres du COA, dont des membres du staff médical. La présidence de la délégation a été confiée au président de la Fédération algérienne de la lutte associée, Hamza Deghdough, qui fait office aussi de vice-président du COA, a détaillé le patron de la première instance sportive dans le pays. Dans le même contexte, Hamad a rappelé au passage qu'hormis le waterpolo, l'Algérie sera présente dans toutes les autres disciplines sportives programmées dans ces JM, soit 23 sports, informant aussi que la présence de tous les pays des deux rives de la Méditerranée (26 pays), ce qui constitue déjà une réussite pour le rendez-vous oranais, s'est-il réjoui.