Définitivement transféré pour 50 millions d'euros, l'été dernier, Mauro Icardi (28 ans, 19 matchs et 7 buts toutes compétitions cette saison) ne donne pas satisfaction avec le Paris Saint-Germain. Selon L'Equipe, les agents de l'attaquant argentin effectuent les démarches nécessaires pour lui trouver une porte de sortie dès cet été. Un retour en Série A, où il a passé quasiment toute sa carrière professionnelle, est privilégié, le buteur parisien étant nostalgique de son pays d'adoption, où la Juventus, Naples ou encore l'AS Rome sont intéressées par sa venue.

À Paris, les dirigeants ne feront rien pour le retenir. Son départ à l'intersaison pourrait même être plutôt bien vu par la direction francilienne. Mais il ne se fera pas à n'importe quel prix puisque le club champion de France ne veut pas perdre le moindre centime dans cette affaire et réclamera le montant de l'option d'achat levée du côté de l'Inter. Un positionnement logique même si dans ce contexte de crise sanitaire, les équipes disposées à payer ce tarif ne sont pas légion. Ces dernières heures, la presse italienne évoquait un possible échange avec l'attaquant de la Vieille Dame, Paulo Dybala.