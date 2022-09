De retour au premier plan cette saison, le FC Barcelone est touché par une pluie de blessures. Les Blaugrana devront se passer de Jules Koundé, Ronald Araujo et Memphis Depay, alors que la situation d'Ousmane Dembélé et Frenkie de Jong n'est pas rassurante non plus. Après une année compliquée, le FC Barcelone est de retour cette saison. Les Blaugrana sont deuxièmes de Liga, à deux points du Real Madrid, tandis qu'en Ligue des Champions, même s'ils se sont inclinés contre le Bayern Munich (2-0), ils restent en bonne position après leur large victoire face au Viktoria Plzen (5-1). Le Barça a beaucoup recruté cet été afin d'offrir à Xavi un effectif capable de rivaliser avec les Merengue. Mais l'entraîneur barcelonais va devoir se passer de certains éléments pour les prochaines échéances. En effet, le club catalan a annoncé qu'après des tests effectués samedi matin, Jules Koundé «souffre d'une blessure au biceps fémoral de l'ischio-jambier gauche. Par conséquent, il n'est pas sélectionnable jusqu'à sa guérison». Autre coup dur en défense, puisque Ronald Araujo s'est également blessé. Présent avec la sélection uruguayenne, il est atteint d'une «avulsion du tendon de l'adducteur droit». D'après Javi Miguel, journaliste pour AS, Ronald Araujo aurait décidé de ne pas se faire opérer, afin d'avoir une chance de participer à la Coupe du monde. Il pourrait être absent entre six et sept semaines. Ce n'est pas tout, puisque Xavi doit également avoir des sueurs froides concernant Ousmane Dembélé. En effet, Didier Deschamps a confié en conférence de presse que l'international français a «ressenti une gêne au mollet, il s'entraînera à part». L'entraîneur du FC Barcelone ne pourra semble-t-il pas compter sur Memphis Depay pour le suppléer. Sorti sur blessure avec les Pays-Bas lors de la victoire contre la Pologne (0-2), Louis van Gaal n'a pas été très rassurant à son sujet: «C'est dommage que Memphis ait dû partir avec cette blessure, ça n'augure rien de bon et je ne le vois pas jouer contre la Belgique», a lâché le sélectionneur néerlandais. Ajoutez à cela la gêne à la cuisse ressentie par Frenkie de Jong, et vous avez un sacré casse-tête que va devoir résoudre Xavi très prochainement.