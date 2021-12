Jack Grealish, recruté, cet été, par Manchester City pour la somme de 117,5 millions d'euros, a accordé un entretien au Telegraph. Pour le média britannique, l'Anglais de 26 ans est revenu sur son début de saison timide avec les Cityzens (15 matchs, 2 buts, 3 passes décisives): «Vous n'avez qu'une seule chance dans votre carrière et elle passe vite. J'ai le sentiment que (Aston) Villa se dirigeait vers l'Europe, mais je ne savais pas combien de temps cela prendrait pour nous. Si je n'étais pas venu ici (à Man City), je l'aurais regretté à jamais. (...) Si vous regardez la plupart de mes coéquipiers de l'équipe d'Angleterre, je suis probablement l'un des derniers à avoir joué la Ligue des Champions. (...) J'y ai joué quatre fois et j'ai adoré chaque moment. C'est complètement différent de la Premier League, un niveau et une façon de jouer complètement différents. Mes débuts? J'ai tellement plus à donner. J'ai trouvé cela beaucoup plus difficile que je ne le pensais, en m'adaptant à un manager et à des coéquipiers différents. Au début, je pensais que j'aurais plus de ballons à jouer, plus de passes décisives et plus de buts, mais ça ne marche pas du tout comme ça. (...) Je ne dirais pas que j'ai eu du mal, mais j'ai eu du mal à m'y habituer au début.» Jack Grealish a également révélé dans cette interview avoir failli rejoindre les rangs de Manchester United en 2020, juste avant de faire le choix de prolonger son bail avec son ancien club d'Aston Villa.