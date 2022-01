D'aucuns Algériens ont été surpris d'apprendre que le trio arbitral algérien composé de Mustapha Ghorbal et ses assistants Abdelhak Etchiali, ainsi que Mokrane Gourari, ont été priés de quitter le Cameroun où ils ont officié lors de la CAN, qui se poursuit actuellement en terre camerounaise. Mais, par la suite, tout le monde a été soulagé en apprenant que cette décision a été prise par la FIFA, qui a retenu ce trio pour officier lors de la prochaine Coupe du monde des clubs qui se tiendra du 3 au 12 février 2022 aux Emirats arabes unis. Un grand honneur pour le corps arbitral algérien qui ne cesse de prouver ses compétences, non seulement à l'échelle continentale, mais surtout à l'échelle mondiale, dans la mesure où c'est l'instance mondiale de la discipline qui sollicite leurs compétences. Ce trio algérien est l'unique représentant africain qui a quitté la CAN pour rejoindre la capitale émiratie et assister à des séminaires avant d'entamer la compétition. Lors de ce tournoi, le club émirati d'Al-Jazeera croisera le fer avec les Néo-Zélandais d'Auckland, lors du match d'ouverture, avant que le vainqueur de cette confrontation ne joue contre les Saoudiens d'Al-Hilal pour rejoindre Chelsea, champion d'Europe, en demi-finale. Par ailleurs, les Égyptiens d'Al Ahly seront opposés aux Mexicains de Monterrey, et le vainqueur affrontera le club brésilien de Palmeiras, vainqueur de la Copa Libertadores, dans l'autre demi-finale. À rappeler que pour la CAN, cinq arbitres internationaux algériens ont été retenus par la Confédération africaine de football (CAF) pour y officier. Les Cinq arbitres algériens sont: Mustapha Ghorbal, arbitre directeur qui va également officier à la VAR, Mehdi Abid Charef (VAR referee), Lahlou Benbraham (VAR Referee), ainsi que les arbitres assistants, Abdelhak Etchiali (AVAR) et Mokrane Gourari (AVAR).