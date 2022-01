Le gardien N°1 de la Côte d'Ivoire, Sylvain Gbohouo, contrôlé positif à la trimetazidine, est suspendu pour dopage par la commission de discipline de la FIFA à 12 jours de l'entrée en lice des Elephants en CAN-2021. L'information a été annoncée conjointement par son club de Wolkite City (Ethiopie) et la Fédération éthiopienne de football. L'ancien portier du TP Mazembe a fait l'objet d'un test positif à la trimetazidine, une substance que les athlètes n'ont plus le droit d'utiliser depuis 2014. «Sylvain Gbohouo sera temporairement interdit de pratiquer le football. Cette interdiction prend en compte les compétitions nationales et internationales», peut-on lire dans le communiqué de EFF sur Facebook. Le gardien Badra Ali Sangaré (JDR Stars FC/Afrique du Sud) devrait garder le but de la Côte d'Ivoire à la CAN 2021 où les Elephants évolueront dans le groupe E avec l'Algérie, la Sierra Leone et la Guinée équatoriale.