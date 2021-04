Dans le sillage de la prolongation de Kevin De Bruyne, Manchester City aimerait rapidement blinder deux autres de ses joueurs phares: Phil Foden (20 ans, 39 matchs et 12 buts toutes compétitions cette saison) et Raheem Sterling (26 ans, 39 matchs et 13 buts toutes compétitions cette saison). Concernant le premier, les discussions vont bon train, selon le média Eurosport, et le prometteur milieu offensif anglais, devenu indiscutable depuis plusieurs semaines, devrait rapidement étendre son contrat au-delà de juin 2024. Concernant Sterling, la tâche s'annonce moins facile. Car moins utilisée par son entraîneur Pep Guardiola sur les dernières semaines et laissée sur le banc contre le Borussia Dortmund (2-1) en C1 mardi, la star britannique, sous contrat jusqu'en juin 2022, entend retrouver sa place d'intouchable avant d'accepter une quelconque offre de prolongation, annonce de son côté le Daily Telegraph. Pour l'ailier, les discussions sont donc engagées mais visiblement gelées, possiblement jusqu'à la fin de la saison.