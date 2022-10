Les travaux d'aménagement et d'extension en cours du stade du 19 Mai 1956 d'Annaba devront être achevés fin octobre courant en prévision de la tenue du championnat d'Afrique des nations (CHAN) des joueurs locaux du 13 janvier au 14 février 2023 dans cette wilaya, a-t-on appris auprès de la direction de la jeunesse et des sports. Les travaux affichent actuellement un taux d'avancement de 95%, a indiqué le directeur de la jeunesse et des sports de la wilaya, Ali Bentobal, tout en assurant que les travaux d'aménagement, d'extension et d'équipement sont exécutés conformément aux normes des instances internationales de football. Confiés à l'Entreprise nationale Batimetal, les travaux se composent de 11 lots et concerne le bâtiment qui abrite les vestiaires des joueurs, une salle anti-dopage, une infirmerie, le pavillon des hôtes, une zone mixte, des espaces pour la presse écrite et audiovisuelle, des studios de télédiffusion et de radiodiffusion et une salle de conférence de 100 places. Ce bâtiment de quatre niveaux a fait l'objet d'extension et de réhabilitation conformes aux normes internationales et présente actuellement une superficie de 2 000 m2, a relevé Bentobal qui a ajouté que les travaux engagés dans ce bâtiment à 95% terminés représentent une partie importante du projet. Les autres lots concernent le terrain de jeu recouvert selon la technique dite de gazon hybride qui est un mélange de gazon naturel et de gazon synthétique assurant un terrain de haute qualité. Avant la pose du gazon, il a été procédé à la rénovation du système de drainage et autres aspects liés à la maîtrise de la qualité du gazon. Les travaux retenus ont porté également sur la réhabilitation de l'éclairage, l'installation de caméras de surveillance, la pose du panneau électronique et des panneaux publicitaires, la requalification du système de sonorisation, la réfection des pistes athlétiques et l'entretien du terrain annexe du stade. Concernant les gradins, le DJS a assuré que le système d'accès et de sortie des spectateurs a été révisé et de nouvelles portes et des entrées électroniques ont été réalisées, la numérisation de la vente des billets, la réalisation de 120 toilettes, des cafés et débits de boissons et des points fixes d'infirmerie pour la Protection civile. La pose des sièges qui seront de couleurs blanche et rouge dans ce stade, dont la capacité d'accueil est de 50 000 spectateurs, a été précédée par la pose des matériaux nécessaires pour leur bon montage, est-il indiqué. En plus des travaux d'aménagement extérieur qui sont menés à un rythme soutenu et incluent un parking pour 5 000 véhicules, la ville d'Annaba a connu le lancement d'opérations d'aménagement, de nettoyage et d'embellissement de ses avenues et axes routiers en prévision de l'accueil de ce rendez-vous sportif continental. Le terrain annexe au stade du 19-Mai 1956, retenu également pour les séances d'entraînement durant le CHAN 2023, enregistre également des travaux de réaménagement incluant les vestiaires des joueurs et le terrain de jeu. Les travaux de réaménagement du stade du 19 mai 1956 et de son terrain annexe ont démarré «début avril passé» et mobilisé une enveloppe financière de

5 milliards DA.