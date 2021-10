Les matchs contre Djibouti (8-0) le Burkina Faso (1-1) et le Niger, (6-1 et 4-0) font désormais partie du passé récent. Le temps est pour un repos, plus que nécessaire et mérité pour nos capés! L'effectif s'en est sorti sans gros bobo, et c'est tant mieux. Le cas du talentueux et solide défenseur du Borussia Mönchengladbach, mérite 10 lignes, histoire de prouver que chez nous, même les joueurs blessés, font toujours partie de l'effectif. Ce qui est arrivé à l'athlétique Ramy Bensebaïni, arrive tous les jours, sur tous les terrains du monde et, par conséquent, il n'y a pas lieu de s'alarmer sur son état, plutôt rassurant. Dans son club, au Deutchsland, la prise en charge est quasi certaine, les Allemands sachant préserver leurs joueurs, quel que soit leur statut. A part ce petit souci, Djamel Belmadi, le coach national, n'a pas à se plaindre et peut, donc, lui aussi, se reposer avec ses amis des staffs, avant de reprendre le chemin qui mène droit au Qatar, en 2022, pour d'autres aventures, d'autres défis, d'autres rêves, et pourquoi pas d'autres exploits planétaires! Comme d'habitude, le mois de novembre restera pour les Algériens, le mois des victoires, de la réussite et de nombreux succès! N'est-ce pas en novembre 2009, et le 12, SVP, que l'Egypte a été domptée? N'est-ce pas en novembre 1954, le 1er, que les jeunes nationalistes ont décidé de mettre out à 132 ans d'écrasement du peuple algérien, par une grande entreprise, celle de prendre las armes et de chasser à jamais, le colonialisme de Tamourth? Les deux matchs à venir sont à prendre avec le célèbre sérieux de Djamel, qui n'aime pas qu'on lui dicte ce qu'il a à faire! Si l'on prenait en considération la dernière conférence de presse d'après match Niger-Algérie du mardi 12 octobre 2021, une précieuse lecture serait à faire, sans tarder, afin de mieux rassurer les vrais fans de l'EN. En effet, en évoquant les joueurs sélectionnés, il a effectué une parabole démontrant que le moment était arrivé de penser à la relève: Ramiz-Larbi Zerrouki, Adam Zorgane, Med Amine Amoura, Abderrahmane Medjadel, Hichem Boudaoui et Ilan Kbbal, sans oublier le joueur de Bordeaux, Abdeldjalil Medioub, sont ces jeunes prêts à reprendre le flambeau, au cas d'un retrait inattendu d'un milieu de terrain, d'un porteur d'eau ou d'un attaquant aux mille qualités! 7 joueurs de moins de 25 ans, c'est bon à prendre pour le moral et pour la future bonne conduite de l'EN! Ces bouffées d'oxygène sont sincèrement les bienvenues, en attendant l'arrivée des très jeunes prodiges et talentueux de l'équipe «A», ceux des U21, 20, 19 et 18 ans pour la décennie à venir. Merci Djamel Belmadi et Cie, de bosser pour l'immédiat, et surtout pour demain qui n'est pas loin! La meilleure image qui restera gravée à l'issue des 2 matchs contre le Niger, ne peut être que le tweet de Riyad Mahrez, qui a mis au grand jour l'unité de l'EN en ces grands, historiques et inoubliables moments. D'ailleurs, toujours au cours de la toute dernière conférence de presse, Belmadi a, pour la première fois, avoué qu'un jour, l'EN finira par tomber sur une équipe plus forte qu'elle, mais qu'elle ne sera jamais une proie facile à digérer! Le message est clair. Les intentions de Djamel le sont encore plus. Les ambitions sont encore plus fortes! Tout le monde est averti! L'Algérie sera imperturbable, là, à n'importe quel moment de la vie footballistique, prête à relever tous les défis. Et nous pourrions même ajouter l'expression favorite des super- champions, avant tout duel au sabre dans un champ de blé en juin, on lancerait: «Commençons! Quand tu veux! Où tu veux!».