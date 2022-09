Les athlètes algériens de la lutte gréco-romaine ont été éliminés dès les premiers tours du championnat du monde seniors (lutte libre, gréco-romain et féminine) qui se déroule à Belgrade en Serbie (10-18 sept). Abdelkrim Fergat, champion d'Afrique en titre et médaillé de bronze lors de la Coupe du monde 2022 à Belgrade, a terminé à la 27e place de la catégorie des 60 kg, après avoir perdu dès le 1er tour devant le Chinois Liguo Cao (9-0). Même chose pour son coéquipier, Ishak Ghaiou, médaillé d'argent aux JM-2022 d'Oran, qui a terminé la compétition à la 25e place, en perdant également devant un adversaire chinois, Husiyuetu Husiyuetu (8-0). De son côté, Sid Azara Bachir, 3e au récent classement mondial de la catégorie des 87 kg et médaillé d'or aux JM-2022 d'Oran, n'a pas fait mieux en se faisant éliminer dès le premier tour par le Suisse Damian Von Euw (8-0), terminant le tournoi mondial de Belgrade à la 27e place. La médaille d'or de la catégorie des 87 kg a été décrochée par le Serbe Zurabi Datunashvili, vainqueur en finale devant le Danois Turpan Ali Alvievich Bisultanov (6-2). La médaille de bronze a été remportée par le Turc Ali Cengiz qui avait été battu en demi-finale par l'Algérien Sid Azara lors du rendez-vous méditerranéen d'Oran. Le meilleur classement de la participation algérienne a été obtenu par le lutteur Abdeljebbar Djebbari (63 kg) qui avait terminé la compétition à la 17e place. Il a avait perdu son premier combat devant le Serbe Sebastien Nad (7-1), médaillé d'or de la catégorie, ce qui a permis à l'Algérien de disputer et perdre les repêchages devant le Roumain Razvan Arnaut (3-1). L'Algérie avait pris part au rendez-vous mondial de Belgrade avec un effectif de quatre athlètes de la lutte gréco-romaine, sous la conduite de l'entraîneur Mazouz Bendjedaâ. Pas moins de 800 lutteurs dont des Champions du monde et olympique prennent part au Mondial de Belgrade, consacré à la lutte libre, gréco-romaine et féminine.