Le MC El Bayadh et l'USM Khenchela ont réussi, samedi, leur accession en Ligue 1 professionnelle de football: une première historique pour l'équipe d'El Bayadh, alors que la formation de Khenchela retrouve la division de l'élite nationale qu'elle avait quittée, il y a près de 50 ans. Les deux équipes ont validé leur billet d'accession à l'issue de la 30e et dernière journée du championnat de Ligue 2, dans les deux Groupes: Centre-Ouest et Centre-Est. Le MC El Bayadh a réussi une accession historique parmi l'élite du football algérien, une première pour cette formation du Sud-Ouest (600 km d'Alger) qui avait déjà réussi une prouesse la saison dernière, en accédant de la division inter-région vers la Ligue 2 amateur. Victorieux à domicile contre le MC Saida (3-0), le MCEB a en effet terminé leader du groupe Centre-Ouest, ex aequo avec le CR Témouchent (68 points), mais avec un meilleur goal-average particulier pour El Bayadh. Le dauphin, le CRT a, lui, ramené une victoire pour l'honneur de son déplacement à Sidi Bel Abbès contre l'USMBA (1-4). De son côté, l'USM Khenchela retrouve l'élite nationale, après près de 50 années de purgatoire. Les Khenchelis vont ainsi goûter à nouveau aux sensations de la Division nationale 1 où ils avaient évolué durant deux saisons, au début des années 1970. Dans le groupe Centre-Est, l'USM Khenchela a terminé leader avec 69 points, après son match nul (2-2) en déplacement contre HAMRA Annaba, lors de la dernière journée du championnat. Son dauphin, la JSM Bordj Menaïel battue à domicile par la JSM Skikda (1-2), a terminé à la 2e place à trois longueurs du leader.

Pour la relégation en division inter-régions, les huit équipes rétrogradées sont: le CRB Aïn Ouessara, l'USMM Hadjout, l'USM Bel Abbès et le SC Aïn Defla pour le groupe Centre-Ouest. Pour le groupe Centre-Est, les équipes reléguées sont: l'IB Lakhdaria, le CABB Arréridj, ainsi que les deux équipes de Béjaïa, le MOB et la JSMB.