La star de l'équipe de Belgique de football Eden Hazard a annoncé, hier, qu'il mettait fin à sa carrière internationale, après l'élimination des Diables rouges dès la phase de groupes du Mondial-2022 au Qatar. «Une page se tourne, aujourd'hui... Merci pour votre amour. Merci pour votre soutien inégalable. Merci pour tout ce bonheur partagé depuis 2008. J'ai décidé de mettre un terme à ma carrière internationale. La relève est prête. Vous me manquerez», a écrit l'attaquant du Real Madrid, âgé de 31 ans, sur le réseau social Instagram. Le capitaine des Diables rouges à la Coupe du monde a porté le maillot de la Belgique à 126 reprises, inscrivant 33 buts. Il avait fêté sa première sélection en novembre 2008 face au Luxembourg alors qu'il était âgé de 17 ans et 316 jours. Il aura donc porté une dernière fois le maillot de la Belgique le 1er décembre dernier en rentrant en jeu dans les dernières minutes de la rencontre de phase de groupes face à la Croatie (0-0). Ce résultat n'avait pas permis aux Belges de se qualifier pour les 8es de finale du Mondial qatari. À l'issue de la rencontre, Hazard avait émis des doutes sur le futur de sa carrière internationale, indiquant partir en vacances afin d'y réfléchir. Peu utilisé en club ces trois dernières saisons, le joueur du Real Madrid comptait sur le tournoi au Qatar pour montrer qu'il «n'était pas fini». «Avec le rythme des matchs, je retrouverai mon niveau. Je ne suis pas devenu mauvais en quelques mois», avait-il expliqué. Son annonce d'hier fait craindre d'autres départs au sein de l'équipe de Belgique. Si le gardien Thibaut Courtois (30 ans) a assuré qu'il continuerait à porter le maillot national, d'autres cadres comme Romelu Lukaku (29) et Kevin De Bruyne (31) ne se sont pas encore exprimés.

Quarts de finale

Vendredi

16h: Croatie-Brésil

20h: Pays-Bas-Argentine

Samedi

16h: Maroc-Portugal

20h: France-Angleterre