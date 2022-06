La sélection nationale des joueurs locaux, drivée par Madjid Bougherra a repris du service du côté du Centre technique national CTN) de Sidi Moussa au début du mois de juin en cours, dans la perspective de disputer un tournoi à quatre nations africaines, en compagnie du Niger, du Sénégal et de la République démocratique du Congo, avant le décès du joueur de l'USMA, Billel Benhamouda (24 ans) à la suite d'un grave accident de voiture. Ce qui a fait que le stage a été interrompu. Cette interruption de stage aura des répercussions sur la préparation des joueurs locaux avant que le coach Bougherra ne réduise son groupe au mois de septembre prochain pour préparer le septième championnat d'Afrique des nations (CHAN 2023) qui aura lieu du 8 janvier au 5 février 2023 en Algérie. Avec ce manque de préparation pour ses joueurs, le coach de la sélection algérienne A', aura un autre souci à gérer avec les éventuels départs des joueurs à l'étranger. Ce qui voudrait dire qu'il ne pourrait plus compter sur eux. Encore faut-il rappeler que le dernier départ d'un joueur local à l'étranger a été celui de Réda Bensayeh de la JSK, qui a signé en Arabie saoudite. Et pour le moment, beaucoup de joueurs locaux sont sollicités de l'extérieur, il n'est donc pas à écarter que cela nuirait vraiment à la sélection algérienne des locaux, bien que c'est beaucoup plus profitable aussi bien aux joueurs concernés pour passer en professionnel ainsi que pour le coach des Verts, Djamel Belmadi, qui pourrait éventuellement recevoir en sélection un ou plusieurs d'entre eux. On citera donc, volontiers, Deghmoum et Kendouci de l'ES Sétif, Belaïd de l'USM Alger et Haddad du MC Alger. Pour préparer ce CHAN 2023 prévu en Algérie, Madjid Bougherra les avait convoqués lors du dernier stage à Mostaganem en ce mois de juin. Et à l'issue du premier match gagné face au Niger

(1-0), le coach des A' s'est déclaré «déçu par les prestations de certains joueurs». Bougherra a indiqué que «nous avons testé beaucoup de joueurs, c'est une équipe inédite. Je profite de ce tournoi pour voir à l'oeuvre l'ensemble des éléments convoqués, et ensuite réduire le groupe lors du prochain stage de septembre, où les choses sérieuses vont commencer en vue du CHAN-2022». L'ancien capitaine de l'Équipe nationale a fait remarquer qu' « il y a beaucoup de choses à faire progresser, surtout dans la possession de balle, il y a des déchets, mais il y a du potentiel», a-t-il ajouté. Bougherra a souligné que les portes de l'Équipe nationale restent toujours ouvertes aux joueurs capables de donner un plus, en vue du CHAN. «J'ai assisté à plusieurs matchs du championnat local depuis plus d'une année pour dénicher les meilleurs. Il y a d'autres joueurs que nous suivons, la porte n'est pas fermée. Je demande à tout le monde de saisir sa chance», a-t-il conclu. Il est important de rappeler que la Confédération africaine de football (CAF) a annoncé que le septième championnat d'Afrique des nations, qui se déroulera en Algérie, a été reprogrammé. La compétition initialement prévue du 10 juillet au 1er août 2022 a été reportée en janvier 2023 par l'instance continentale. Cette décision de la CAF est motivée par le récent report de la coupe d'Afrique des nations 2021 à janvier 2022 à cause de la pandémie de Covid-19.