Après de longues semaines à penser à tout sauf au sportif, avec notamment les polémiques du match Algérie - Cameroun qui ont occupé l'actualité, la sélection algérienne de football peut maintenant se concentrer sur les prochaines échéances qui s'annoncent, avec le début des éliminatoires pour la coupe d'Afrique des nations (CAN-2023). Un premier rassemblement depuis les échecs de la dernière CAN et des barrages de la Coupe du monde qui pourraient conduire Djamel Belmadi à introduire du sang neuf.

À en croire les informations de La Gazette du Fennec, le driver national fait le point sur la situation avec la Ligue 1 française et la Belgique comme terrain privilégié pour trouver des renforts. En France, Akim Zedadka (Clermont) pourrait avoir réellement sa chance sur le côté droit tout comme Bilal Brahimi, l'ailier de l'OGC Nice, et le gardien du SCO Angers Anthony Mandrea. Alors que Abdelli (Le Havre) est également évoqué, la Belgique compte aussi quelques talents intéressants pour Belmadi. Bilal Messaoudi et Abdelkahar Kadri, attaquant et milieu de terrain de Courtrai, auraient une chance d'intégrer les Fennecs. Par ailleurs, le Franco-Algérien, Yasser Larouci, latéral gauche évoluant à Troyes depuis l'été dernier, a été cité. Vu comme un grand espoir de sa génération, Larouci n'a pas beaucoup joué cette saison, mais peut être un atout pour l'équipe d'Algérie à l'avenir. Cependant, il semblerait que le joueur formé à Liverpool n'a aucun contact avec la Fédération algérienne ni avec Belmadi. À voir si le sélectionneur valide ces potentiels nouveaux choix pour redynamiser une sélection qui vient de subir de douloureux revers. Et sa liste ne devrait pas tarder à être dévoilée, puisque les prochaines échéances approchent à grands pas.

Les Verts débuteront face à l'Ouganda au nouveau stade d'Oran, le 4 juin, avant de se rendre à Dar Es-Salaam pour affronter la Tanzanie, lors de la 2e journée, le 8 du même mois. Les coéquipiers du capitaine Riyad Mahrez reprendront les qualifications en septembre (17-29 septembre) en recevant le Niger, avant de se rendre à Niamey pour croiser le fer avec le même adversaire. Les deux dernières journées sont programmées entre les 20 et 28 mars 2023. L'Algérie sera en appel à Kampala pour affronter l'Ouganda, avant de boucler sa campagne à domicile face à la Tanzanie. R. S. / M. B.