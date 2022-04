La sélection algérienne des joueurs locaux vient d'achever un stage avec deux matchs amicaux contre son homologue du Togo, au stade Mustapha-Tchaker de Blida. Lors de ces deux joutes amicales, le sélectionneur national, Madjid Bougherra, a effectué plusieurs changements pour tester le maximum de joueurs. Ce qui veut dire que le coach des locaux cherche toujours son «groupe» en préparation des prochaines échéances officielles dont le championnat d'Afrique des nations des joueurs locaux CHAN-2023 qu'organisera l'Algérie du 8 au 31 janvier. Encore faut-il faire remarquer qu'une élimination prématurée des Verts en Algérie serait très mal vue aussi bien par les fans que pour les responsables concernés.

Au vu des deux dernières rencontres, on remarque surtout qu'il y a eu, certes, l'émergence de quelques joueurs sur le plan individuel, ce qui est normal car chacun joue sa place. Mais, il y a lieu de souligner, surtout, que le groupe manque visiblement de jeu collectif. Ce qui est, selon des observateurs et surtout les spécialistes, inquiétant à l'approche du CHAN, surtout que Bougherra n'est vraiment pas encore fixé sur un groupe type, avec plusieurs changements à chaque fois.

À rappeler que la sélection nationale A' a été tenue en échec par son homologue togolaise (0-0), dimanche dernier en soirée, au stade Mustapha-Tchaker de Blida, dans un match test et d'application. Ce 1er match qui a opposé les 2 sélections, jeudi au même stade, a permis aux protégés de l'entraîneur Madjid Bouguerra de remporter la rencontre sur le score d'un but à zéro, inscrit Khalid Dahamni, après 45 secondes du coup d'envoi. Et lors de cette 1ère sortie face au Togo, le sélectionneur national a pu voir à l'oeuvre un maximum de joueurs, surtout les nouveaux d'entre eux, en leur donnant un temps de jeu afin de les évaluer. Il a d'ailleurs effectué 8 changements en 2e période. Il faut savoir que Bougherra a convoqué pour ce stage qui a pris fin dimanche, après le second match, une liste élargie de 30 joueurs évoluant dans le Championnat national. Après une première manche remportée (1-0) dans la même enceinte de Blida, la formation de Madjid Bougherra a été, cette fois-ci, au grand complet, avec l'apport des trois joueurs

du CR Belouizdad: Chamseddine Nessakh, Khayreddine Merzougui et Mohamed Islam Belkhir. Ces derniers ont rejoint le groupe après avoir pris part au match retard de championnat contre l'Olympique Médéa. Mais, pour le 2e match et bien que renforcée par l'apport des trois joueurs expérimentés du CRB, le résultat est un match nul. Ce qui montre que c'est surtout le collectif qui prime et non l'individualisme. Et c'est pourquoi le football est un sport collectif. Ceci dit, il y a lieu de rappeler enfin qu'avant la double confrontation contre le Togo, l'Algérie A' a joué en amical contre le Liberia (5-1), la Syrie (2-1), le Burundi (3-0), le Bénin (3-1) et la Nouvelle-Zélande (1-2) à Dubai. Ces rencontres ont eu lieu avant la tenue de la Coupe arabe des nations de la FIFA-Qatar, disputée à Doha, et remportée par l'Algérie en battant en finale, la Tunisie (2-0), après prolongations. Les matchs contre le Togo sont les 9e pour le coach Bouguerra, depuis sa prise en main de la sélection nationale A' en 2020, en préparation de la Coupe arabe des nations de la FIFA-Qatar remportée par l'Algérie à Doha, face à la Tunisie (2-0), après prolongations.