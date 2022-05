Le sélectionneur national, Djamel Belmadi, a annoncé une nouvelle liste de 25 joueurs, dont 7 qui rejoignent les Verts pour la première fois, pour le prochain stage qui débutera dès cette semaine. En effet, la Fédération algérienne de football a publié un communiqué sur son site officiel indiquant que «le sélectionneur national, Djamel Belmadi, a retenu 25 joueurs en prévision du prochain stage des Verts et des rencontres des 1ère et 2e journées des éliminatoires de la CAN TotalEnergies - Côte d'Ivoire 2023, le 4 juin 2022 face à l'Ouganda au stade du 5- Juillet 1962 à Alger (20h00), et le 8 juin face à la Tanzanie, à Dar Essalam (19h00)». Ainsi, le coach national a convoqué, pour la première fois le portier Anthony Mandrea (Angers SCO/ France), les défenseurs Akim Zedadka (Clermont Foot 63/ France), Yanis Hamache (Boavista FC/ Portugal), le milieu de terrain Abdelkahar Kadri (Courtrai KV/ Belgique), et les attaquants Billel Brahimi (OGC Nice/ France), Billel Omrani (Cluj/ Roumanie), et Riyad Benayad (ES Sétif). À noter, au passage, que ce dernier est le seul joueur local faisant partie de la liste des convoqués. Par contre, on notera, l'absence de plusieurs éléments, entre autres, Alexandre Oukidja, Mehdi Tahrat, Djamel Benlamri, Adlène Guedioura, Sofiane Feghouli, Saïd Benrahma, Harris Belkebla, Farid Boulaya et Baghdad Bounedjah. Ceci, sans oublier Riyad Mahrez, qui serait absent du stage des Verts, «suite à un rapport médical du club anglais de Manchester City», indiquant que le capitaine des Verts ne serait pas en mesure de participer aux deux prochains matchs. Parmi ces joueurs convoqués, on remarque bien le retour des joueurs Adam Ounas, Mohamed Tougaï et Adam Zorgane, qui étaient absents lors du stage de mars dernier. Par ailleurs, il est important de savoir que les joueurs convoqués par Belmadi entameront, demain, leur stage au Centre technique national (CTN) de Sidi Moussa, avant d'affronter l'Ouganda au stade olympique du 5-Juillet d'Alger à partir de 20h. Par la suite, la sélection algérienne enchaînera par un déplacement à Dar Es-Salaam pour défier la Tanzanie, le mercredi 8 juin au Stade national (19h). À rappeler que le Niger est l'autre pensionnaire du groupe «F». Un gros travail attend, donc, Belmadi et l'ensemble de son staff technique avec ce «nouveau groupe» des Verts.

Et qui dit nouveau, dit changement dans l'approche globale de la préparation des matchs. Cette composante bien nouvelle, car ayant enregistré la venue de sept joueurs tout en enregistrant également l'absence d'autres «expérimentés», demande un renouvellement dans l'approche de son jeu. Et c'est certainement avec un nouveau projet de jeu et de nouveaux objectifs que le staff national travaillera avec ce groupe durant ce stage.