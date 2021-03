Le match entre le Soudan et l'Afrique du Sud, hier soir, devait constituer l'affiche de la 6e et dernière journée de qualifications à la CAN-2021 au Cameroun (15 janvier-28 février 2022), étalée jusqu'à demain. Mais il ne s'agit pas du seul match à l'affiche, puisque d'autres sont au programme. À commencer par celui du Malawi, qui doit battre l'Ouganda, aujourd'hui, à Lilongwe s'il veut aller au Cameroun l'année prochaine. Et si la Guinée Bissau veut disputer la CAN, il lui faudra battre le Congo, qui la devance de 2 points. Enfin, dans le groupe L, le Nigeria, triple vainqueur de la compétition, a assuré sa qualification samedi en gagnant au Bénin (1-0). Le second ticket se jouera entre la Sierra Leone et les «Ecureuils» béninois demain. La Mauritanie doit conserver son point d'avance contre le Burundi, qui la devance dans les confrontations directes (3-1/1-1). Les «Mourabitounes» se rendent en Centrafrique, dernière du groupe E, les «Hirondelles» du Burundi au Maroc, déjà qualifié. Un point devrait suffire au Cap Vert sur le terrain du Mozambique pour se qualifier aux dépens du Rwanda. En effet, le Cap Vert devance le Pays des Mille Collines de deux longueurs et possède une différence de buts largement favorable, (+2 contre -2), et les deux équipes sont à égalité entre elles après deux 0-0. Si les Capverdiens ne prennent qu'un point, les Rwandais doivent s'imposer par quatre buts d'écart au Cameroun. L'Ethiopie n'a besoin que d'un point en Côte d'Ivoire pour conserver son avance sur Madagascar, qu'elle a dominé (4-0/0-1). Pour l'heure, la CAN-2021 compte un seul grand absent, la RD Congo, titrée en 1968 et 1974 sous les noms de Congo Kinshasa puis Zaïre. Pour rappel, le Tchad a été disqualifié, car le gouvernement a dissous la Fédération et a ses deux derniers matchs perdus sur tapis vert 3-0, contre la Namibie et le Mali. L'Algérie, championne d'Afrique en titre, a déjà assuré sa qualification pour le tournoi continental. Elle recevra, ce soir, le Botswana au stade Mustapha-Tchaker de Blida à partir de 20h. dans ce groupe, l'Algérie sera accompagnée par le Zimbabwe, après sa dernière victoire chez le Botswana (1-0), lors de la précédente journée.