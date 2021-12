La Confédération africaine de football (CAF) vient de fixer la date du 31 décembre, comme dernier délai pour l'envoi des listes de joueurs pour la CAN-2021 (reportée à 2022, ndlr) au Cameroun, dont le coup d'envoi sera donné au mois de janvier. Depuis le dernier match de l'Equipe nationale algérienne face au Burkina Faso au stade Mustapha-Tchaker de Blida, tous les joueurs aspirent à être parmi les 23 que Djamel Belmadi doit choisir, avant le prochain stage prévu à partir du 27 décembre prochain, avant de rejoindre le Cameroun. Le driver national a bien décelé quelques déchets techniques et quelques erreurs des joueurs, face au Burkina Faso (1-1) qu'il a promis de régler avant cette phase finale d'importance capitale dans la mesure où l'Algérie défendra son titre continental acquis en 2019 au Caire, en Egypte. D'aucuns savent que les Verts sont attendus par toutes les équipes et sont devenus, par la force des choses, «l'équipe à battre». Belmadi et les joueurs le savent, et il se trouve qu'en dépit du fait que le sélectionneur des Verts ne va pas du tout chambouler sa liste avec de nouveaux joueurs pour garder la stabilité, la cohésion et la très bonne coordination entre eux. Mais beaucoup d'autres joueurs qui n'ont pas été retenus ou qui ont toujours fait chauffer le banc de touche, aimeraient non seulement faire partie des 23, mais surtout participer à cette CAN, véritable tremplin pour atteindre les cimes et progresser. Lors de sa dernière conférence de presse, Belmadi a affiché son ambition pour la CAN:; «C'est une grosse compétition internationale. On veut garder notre titre, même si ça ne sera pas évident. Tout le monde nous attend au tournant et si nous voulons conserver notre titre, nous penserons aussi, bien évidemment, aux barrages du Mondial 2022, en mars prochain.» Ainsi, pour le moment, la priorité est à la préparation de cette CAN où les Verts ont été versés dans le groupe E, en compagnie de la Côte d'Ivoire, la Guinée équatoriale et Sierra Leone. Et pour bien préparer cette échéance très importante où Bemadi a programmé un stage pré-compétitif à Doha (Qatar). Les Verts vont effectuer leur 2e étape préparatoire dans la capitale qatarie, avec au menu un ou deux matchs amicaux, contre des sélections africaines, qui restent à désigner. Cette fois-ci, Belmadi aura un plus grand embarras du choix avec la progression de plusieurs joueurs qui ont affiché leur bon niveau actuel et qui comptent bien figurer dans la liste. D'ailleurs, sans évoquer les joueurs cadres qui ont été laissés à la disposition de Madjid Bougherra qui dispute, actuellement, la Coupe arabe au Qatar, on a vu dans cette compétition, justement, les très bonnes dispositions affichées, entre autres, par Brahimi, et Hilal Soudani. Et sachant que Belmadi insiste à chaque fois sur le fait que son critère de choix repose d'abord sur la très bonne forme des joueurs, aussi bien sur le plan physique que mental, il faut donc retenir que la concurrence est très forte entre les joueurs pour gagner leur place en sélection «A», place qui est devenue de plus en plus difficile à avoir...