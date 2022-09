Au milieu de la grande fête des Algériens après leur sacre en finale de la Coupe arabe des U17 face au Maroc, des scènes désolantes se sont produites. Après le dernier tir au but victorieux algérien, une bagarre générale a éclaté entre les joueurs des deux camps. Et cela était désolant, faut-il le dire, puisque lors des tirs au but déjà, les joueurs des deux équipes ont multiplié les célébrations provocatrices, ce qui a contribué au climat tendu après la victoire algérienne. Les coups ont plu entre quelques joueurs algériens et le gardien marocain, avant que des coéquipiers de ce dernier ne se mettent dans ce pugilat. Des supporters sont aussi descendus sur la pelouse, et la situation a failli prendre une autre tournure. L'intervention des services de sécurité et les membres des staffs techniques des deux camps a été rigoureuse, puisque le calme est vite revenu. Et malgré ce retour au calme, la Fédération royale marocaine de football (FRMF) a préféré, dans un communiqué, mettre de l'huile sur le feu, en parlant d'«événements antisportifs» et «agressions barbares». La FRMF a adressé une lettre à l'UAFA, instance qui gère la compétition, «pour prendre des mesures strictes conformément aux lois et règlements régissant le football». L'instance marocaine a exprimé «son profond regret pour l'absence des bases de l'esprit sportif lors de ce match». Or, en remontant à quelques mois, l'exemple de cet «esprit sportif» avait été donné par les Algériens lors des Jeux méditerranéens d'Oran, ce qui avait été salué par des sportifs de renommée mondiale.