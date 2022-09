Le début du championnat d'Algérie de Ligue 2 amateur de football saison 2022-2023, a été marqué par les succès des nouveaux promus, l'ES Mostaganem, l'E Sour El Ghozlane et l'AS Khroub, alors que l'US Souf a ramené un match nul hors de ses bases après avoir mené 2-0, à l'occasion de la première partie de la journée inaugurale disputée vendredi, alors que la suite des rencontres a eu lieu hier. Dans le groupe Centre-Ouest, l'ES Mostaganem a engrangé ses trois premiers points en Ligue 2, grâce à son succès devant le RC Kouba (0-1) au stade du 20- Août 1955, à Alger. Pour sa part, le RC Relizane a été surpris à domicile par la JSM Tiaret (0-1). Deux matchs seulement étaient au programme dans ce groupe et la suite s'est jouée, hier. Au groupe Centre-Est, les nouveaux promus: l'E Sour El Ghozlane et l'AS Khroub ont bien entamé la saison en s'imposant à domicile respectivement contre Hamra Annaba (2-0) et AS Aïn M'lila (2-0). L'autre promu, l'US Souf, est allé chercher le point du match nul hors de ses bases en accrochant l'US Chaouïa (2-2) après avoir longtemps mené au score 2-0. Un bon début aussi pour la JS Bordj Menaïel qui s'est imposée à Skikda devant la JSMS (0-2). Pour rappel, la JSBM a raté l'accession de peu la saison dernière, au profit de l'USM Khenchela. Cette journée est également marquée par la victoire de l'USM Annaba contre l'un des prétendants à l'accession cette saison l'USM El Harrach (1-0), alors que deux matchs se sont soldés par un score de parité: IRB Ouargla - MO Constantine (0-0) et MC El Eulma - NRB Teleghma (1-1). Pour rappel, le coup d'envoi de la saison 2022-2023 était programmé pour le week-end dernier, avant d'être décalé d'une semaine, sur décision du Bureau exécutif de la Ligue.