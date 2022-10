Le championnat scolaire panafricain de football (filles et garçons) entrera dans sa phase zonale le vendredi 7 octobre au Caire, en Égypte, avec l'organisation du tournoi qualificatif de l'UNAF (zone nord) avec la participation de deux équipes algériennes. Les éliminatoires zonales réuniront les écoles championnes de chacun des pays participants. Cette phase fait suite à l'annonce faite par le Comité exécutif de la CAF, samedi dernier à Alger, selon laquelle la CAF investira un total de 4 millions de dollars dans les prix de la compétition. Le tournoi de la zone UNAF se déroulera du 7 au 9 octobre 2022 au Caire, en Égypte. La cérémonie d'ouverture débutera à 10h00 et sera suivie du premier match à 10h30. Cinq équipes de filles et cinq équipes de garçons pour un total de 200 enfants participeront à l'événement. Les équipes participantes de la zone UNAF sont issues de l'Égypte (hôte), du Maroc, de la Tunisie, de l'Algérie et de la Libye. Le premier championnat scolaire panafricain a attiré plus de 20 000 écoles de 41 pays d'Afrique qui se sont affrontées pour remporter le prix ultime: les vainqueurs recevant 300 000 USD chacun, un prix égal pour les équipes de filles et de garçons. L'argent de la cagnotte sera remis aux écoles pour financer leurs projets de développement. Le championnat scolaire panafricain est plus qu'un simple événement footballistique. Il est organisé dans le cadre du programme scolaire panafricain, qui vise à maximiser l'impact social du football en renforçant les capacités dans tous les domaines de la gestion du football. La saison inaugurale a mis en place des programmes pilotes pour les jeunes arbitres, les jeunes entraîneurs et les jeunes reporters afin de présenter les diverses possibilités de carrière dans le football africain. Ces programmes ciblent les enfants scolarisés et leur environnement de soutien, notamment leurs enseignants, ce qui limite les opportunités aux jeunes Africains de moins de 25 ans. L'initiative du Programme scolaire panafricain est une continuité de l'engagement de la CAF sous la vision du président Motsepe qui vise à améliorer le football des jeunes et renforcer les capacités des Associations membres de la CAF, souligne l'instance. Après l'UNAF, place au tournoi COSAFA. Il aura lieu du 28 au 30 octobre au Malawi. Les équipes championnes de 8 associations de la zone sud sont engagées pour un total de 160 filles et 160 garçons. En novembre, la Côte d'Ivoire abritera le tournoi de l'UFOA B du 11 au 13, tandis que l'UNIFFAC se réunira au Congo du 25 au 27. Les tournois CECAFA et UFOA A sont prévus en décembre. Le championnat scolaire panafricain est une initiative de la CAF

et une collaboration entre les gouvernements, les associations membres et les écoles.