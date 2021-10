A l'heure où tout le monde donne son pronostic, Kevin De Bruyne (30 ans, 5 matchs et 2 buts en Premier League cette saison) a lui aussi donné son avis sur le prochain Ballon d'or. Pour le milieu offensif de Manchester City, le trophée devrait revenir à l'attaquant du Bayern Munich Robert Lewandowski (33 ans, 8 matchs et 9 buts en Bundesliga cette saison). «Si je devais choisir, je pense que je regarderais sur une période de 2 ans, parce que le trophée n'a évidemment pas été décerné, l'année dernière

(à cause de la crise sanitaire, Ndlr).

Je choisirais Lewandowski pour ce qu'il a réalisé pendant ces deux années au niveau des buts inscrits avec le Bayern», s'est justifié le Belge. Privé de véritable avant-centre chez les Citizens,

le passeur mancunien se verrait sûrement évoluer derrière un buteur du calibre de Lewandowski.