La direction de la JSK n'a devant elle que quelques jours pour régler le litige d'ordre financier avec le joueur tunisien Darradji. Sommée par la Confédération africaine de football (CAF) de régler rubis sur l'ongle, la somme de 700 millions de centimes à ce joueur recruté, il y a trois années par l'ancienne direction, la direction actuelle menée par Yazid Yarichène n'a pas d'autre choix que de payer pour pouvoir prendre part à la prochaine coupe de la Champions League. Elle a encore quelques jours devant elle pour régler si elle ne veut pas rester en marge de la compétition. En effet, les dettes s'accumulent sur le club, mais ces 700 millions, particulièrement, sont très importants, car, soit ils ouvrent la porte de la prestigieuse compétition africaine soit ils la ferment. Yarichène n'a qu'à s'acquitter de cette condition s'il ne veut pas s'attirer les foudres des supporters d'autant plus que le secrétaire général de la Fédération algérienne de football ne veut rien entendre. Ce dernier refuse de signer l'engagement du club dans la compétition contre le règlement de la CAF qui a conditionné la participation à tous les clubs qualifiés par le payement de toutes les dettes envers les joueurs et les entraîneurs. Aussi, devant cette situation, la direction du club kabyle se trouve dans l'obligation de payer les dettes contractées par l'ancienne direction si elle veut que le club puisse participer à la compétition africaine. Une dette qui vient s'ajouter à d'autres qui pèsent déjà sur la trésorerie de l'équipe phare du Djurdjura. D'ailleurs, ces derniers temps, le président du club n'a pas manqué une occasion pour rappeler l'ampleur de ces créances qu'il a trouvées à son arrivée et qui restent encore impayées, faute de recettes conséquentes et faute de participation des sponsors à cet effort. La situation a déjà poussé ce dernier à démissionner à deux reprises avant de revenir sur sa décision. Par ailleurs, il convient de rappeler que la direction qui fait face à ce nouvel obstacle a beaucoup travaillé pour assurer une participation honorable à cette prestigieuse compétition africaine.

Pour cet objectif, un entraîneur de renommée mondiale a été recruté outre les joueurs qui viennent de signer leurs contrats. José Riga, technicien belge, est, en effet, engagé pour une mission à deux axes. Il a d'abord à préparer une équipe solide pour la compétition africaine et également à former un club d'avenir tirant ses ressources des jeunes joueurs du cru. Enfin, il y a lieu de rappeler que les supporters, comme le SG de la FAF, ne veulent rien entendre. Le payement de la dette pour participer à la Champions League est indiscutable, estimaient-ils, hier, sur les réseaux sociaux. Pour beaucoup d'entre eux, il est inconcevable que le club ne prenne pas part à cette prestigieuse compétition après une absence qui a duré plus de dix ans. C'est d'autant plus inconcevable, ajoutent-ils, que 700 millions ne valent rien devant les sommes payées dans les nouveaux recrutements de Riga et des joueurs qui viennent de signer avec la JSK. Les supporters s'interrogent d'ailleurs sur le rôle des sponsors annoncés l'année passée avec enthousiasme.