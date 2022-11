Malgré un bon nul contre le Danemark (0-0), les Aigles de Carthage n'ont jamais semblé en mesure de l'emporter dans cette partie. Écrasés par l'enjeu, les hommes de Jalel Kadri ont proposé une bouillie de football, passant leur temps à enchaîner des passes latérales sans véritable intérêt. Un manque de créativité rédhibitoire à ce niveau de compétition. Balayés par la France (1-4), les Socceroos n'ont pas manqué l'occasion de se rassurer en arrachant seulement leur troisième victoire dans la compétition en six participations. Dans des conditions idéales à Al Wakrah, les Tunisiens, poussés par plus de 20 000 supporters, rataient leur début de match. Paniqués avec le ballon, les Aigles de Carthage ne parvenaient pas à enchaîner trois passes dans le camp adverse face à des Socceroos bien plus tranchants qu'il y a quatre jours contre les Bleus. Une domination assez nette récompensée par un but de Duke, dont la tête dos au but trompait Dahmen (0-1, 23e). Dos au mur, le champion d'Afrique 2004 se retrouvait dans une situation inconfortable avec l'obligation de faire le jeu. Le manque de créativité aperçu face au Danemark se confirmait dans cette première période avec une incapacité très inquiétante à développer des actions cohérentes. Une physionomie parfaite pour l'Australie, néanmoins secouée avant la pause sur deux grosses occasions pour Dräger et Msakni. Au retour des vestiaires, les Tunisiens mettaient le pied sur le ballon face à des Australiens qui fermaient la porte à double tour. En contre, les protégés de Graham Arnold passaient proches de faire le break mais Leckie était trop court sur le centre de Maclaren. Dans le dernier quart d'heure, la pression s'accentuait sur le but de Ryan mais les frappes tunisiennes manquaient de puissance pour inquiéter le gardien australien. Un joli coup pour l'Australie, une énorme déception pour la Tunisie. En perdant ce match contre son rival le moins fort de la poule, la Tunisie s'est tiré une balle dans le pied. Avec seulement un point, les Tunisiens vont devoir compter sur un succès de l'équipe de France sur le Danemark et battre les Bleus dans quatre jours. Et prier pour une victoire danoise sur l'Australie (tout en faisant attention au goal average). Un sacré casse-tête.