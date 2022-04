Le défenseur algérien, Djamel Belamri, n'a pas fait long feu en rejoignant, l'été dernier, le club qatari le SC Qatar. En effet, pas plus tard que dans la soirée de dimanche, le défenseur international algérien a résilié son contrat d'avec son club qatari à l'amiable. Avec le SC Qatar, Belamri a connu la même situation presque qu'avec l'Olympique de Lyon, en ne jouant que quelques matchs avant de quitter son club. Mais, si avec l'Olympique de Lyon, Belamri n'a disputé que six matchs avant de rejoindre le Qatar, avec le SC Qatar, le défenseur international algérien a disputé pas moins de 16 rencontres toutes compétitions confondues, avec l'actuel 9e de la Qatar Super League, avant de résilier son contrat.

En effet, l'été dernier, Belamri s'est engagé en principe avec le SC Qatar pour une durée de 2 ans. Donc à deux journées de la fin de la saison, Belamri décide de résilier son contrat. Ce qui n'est pas logique car à deux journées, qu'est-ce qui pouvait changer même s'il ne sera toujours pas aligné par son coach? Maintenant si le défenseur algérien a d'autres raisons que celle du temps de jeu, c'est une autre histoire. En tous cas, avec la sélection algérienne, en principe le coach Djamel Belmadi qui vit au Qatar et qui suit donc l'évolution de tous nos joueurs, aussi bien dans ce pays du Golfe ou ailleurs, va certainement le convoquer pour les matchs du mois de juin.

C'est-à-dire qu'il serait sûrement dans le groupe pour le prochain stage du mois de mai. D'ici là, le championnat qatari sera à l'arrêt et Belamri devrait, comme avant la CAN, rejoindre le Centre technique de Sidi Moussa, bien avant ses autres compatriotes que Belmadi convoquerait pour bien se préparer et garder la forme.

Donc de ce côté, pas de soucis pour le pilier de la défense des Verts. Il est tout aussi utile de rappeler que de retour dans le Golfe, Djamel Benlamri (31 ans) avait joué au Shabab Ryad en Arabie saoudite avant de rejoindre l'Olympique lyonnais, puis le Qatar SC. Et un retour, en Arabie saoudite n'est vraiment pas à écarter, comme, il ne faut pas non plus, écarter une autre destination pour le défenseur international algérien dont les services pourront être sollicités par d'autres clubs hors ceux du Golfe, voire d'Europe.