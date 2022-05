Nouveau rebondissement dans la maison des Verts? Le capitaine Ryad Mahrez sera absent du prochain stage et ne prendra pas part aux deux rencontres des éliminatoires de la CAN-2023, le 4 juin 2022 contre l'Ouganda au stade du 5-Juillet à Alger et le 8 juin face à la Tanzanie à Dar Es-Salam. «La Fédération algérienne de football a reçu ce jeudi 26 mai 2022 un rapport médical de la part du club anglais de Manchester City indiquant que Mahrez n'est pas en mesure de participer au prochain stage et aux deux prochaines rencontres de la sélection», annonce la FAF dans un communiqué. Mais à en croire des sources, celle-ci n'est pas la raison de cette défection. Ceci, étant donné que quand un joueur convoqué en Équipe nationale est blessé, il doit se présenter au lieu du stage afin d'être examiné par le staff médical national avant d'être déclaré officiellement forfait. Lessivé par une saison éreintante avec Manchester City, Mahrez a, selon des sources, demandé à être dispensé. Il aurait discuté avec le sélectionneur national, Djamel Belmadi, et lui a demandé d'être dispensé de ses deux rendez-vous continentaux, lui (Mahrez) qui a la volonté de souffler au sortir d'une campagne fatigante et durant laquelle il a cumulé 47 matchs en club. Ce n'est pas la première fois que Mahrez demande à faire l'impasse sur un ou plusieurs matchs de la sélection. C'était déjà le cas en janvier dernier pour la sortie amicale contre le Ghana, avant la CAN-2021 au Cameroun, ce qui avait suscité, alors, une grosse polémique. Sur la Toile, et une fois cette information confirmée, une campagne d'indignation a été lancée. On déplore le deux poids, deux mesures, en faisant rappeler le cas d'Andy Delort. Quand ce dernier avait demandé à être dispensé, il été descendu en flammes par le coach national et fini par être blacklisté. Même quand l'Équipe nationale avait besoin d'un renfort, comme cela est le cas actuellement, son retour n'est pas dans les plans de Belmadi, lequel persiste que tant qu'il (Belmadi) est à la tête de l'Équipe nationale, l'attaquant de l'OGC Nice n'y remettra pas les pieds.