Rien ne va plus. La situation est d'autant plus inquiétante que l'entraîneur du RC Relizane, Si Tahar Cherif El Ouezzani est sorti de son mutisme et fait état de la situation qui prévaut dans ce club. De prime abord, il a mis en garde, contre la poursuite par ses joueurs de la grève illimitée qu'ils ont entamée depuis une dizaine de jours. Au passage, le coach du «Rapid» n'a pas omis de tirer la sonnette d'alarme en abordant l'avenir de ce club en Ligue 1 de football. Les joueurs et Cherif El Ouezzani ont trouvé un terrain d'entente pourtant sur la reprise du chemin de la pelouse ainsi que des entraînements. D'autant plus que le président du club s'est engagé quant au règlement partiel de la situation financière. Les joueurs ne se sont pas laissés bercés par les engagements du responsable du blond. Faisant faux bond, les poulains de CeO se sont rétractés laissant la situation en l'état. «Cela fait déjà 11 jours qu'on ne s'est pas entraîné. En restant inactifs pendant toute cette période, c'est tout le travail effectué jusque-là qui est remis en cause», a-t-il affirmé, ajoutant que «du coup, on risque d'avoir de sérieux problèmes lors de la phase retour». «De mal en pis». La même source a jugé «nécessaire de remettre de l'ordre dans l'équipe avant la fin de la semaine en cours». En ce sens, il a averti en soulignant que «passé ce délai, la situation va empirer». Cherif El Ouezzani, d'un ton stigmatisant, est allé jusqu'à dire qu'«aucun entraîneur ne peut exercer son travail dans de telles conditions», ajoutant que «les membres de mon staff technique et moi avons rejoint ce club pour réussir un bon boulot». Et d'ajouter en affirmant qu' «on savait dès le départ que les moyens manquaient au sein de cette formation». «Mais on n'a pas imaginé que les choses prennent une telle tournure», a-t-il martelé expliquant que «nous avons un contrat moral vis-à-vis de la famille du RCR, mais que toutes les parties concernées agissent dans les meilleurs délais pour aider le club à dépasser cette situation délicate dans l'espoir de lui éviter la relégation». Regrettant le fait d'avoir raté le mercato actuel, qui a pris fin dimanche, Cherif El Ouezzani n'écarte pas aussi les répercussions négatives de cet échec sur l'équipe, qui a, selon le coach, «vraiment besoin de renforts». Le Rapid de Relizane, qui a retrouvé cette saison la Ligue 1, a terminé à la 12e place (24 pts) la phase aller, en attendant le déroulement du reste des matchs en retard de cette partie de l'exercice ce qui l'expose à perdre d'autres places au classement, du moment qu'il a joué toutes les rencontres.