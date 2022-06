Le gardien de but du MC Alger Farid Chaâl, blessé, a déclaré forfait pour le tournoi à quatre que doit livrer dès lundi prochain l'Équipe nationale de football A', composée de joueurs locaux, en présence du Sénégal, de la RD Congo, et du Niger, a annoncé la Fédération algérienne (FAF) sur son site officiel. Pour le suppléer, le sélectionneur de la sélection A' Madjid Bougherra a fait appel au portier du Paradou AC Abderrahmane Medjadel, ce dernier a rejoint le groupe à Mostaganem. Les Algériens entameront le tournoi en défiant le Niger lundi au stade du 5-Juillet d'Alger (20h30), avant d'enchaîner face à la RD Congo le jeudi 9 juin au stade du 5-Juillet (20h30). Les Verts joueront leur dernier match face au Sénégal le lundi 13 juin au stade Mustapha-Tchaker de Blida (20h30). Ce tournoi entre dans le cadre des préparatifs en prévision du championnat d'Afrique des nations CHAN-2022 (reportée à 2023) en Algérie (8-31 janvier). En prévision de cette étape préparatoire, Bougherra a fait appel à 30 joueurs, pour un stage entamé mardi à Mostaganem. Le CR Belouizdad (6 joueurs), le Paradou AC (5 joueurs), l'USM Alger (5 joueurs), et le MC Alger (4 joueurs), sont les clubs les plus représentés dans cette liste. Il s'agit du deuxième regroupement pour la sélection A' depuis le début de l'année. Les coéquipiers d'Ayoub Ghezala (MC Alger), ont disputé en avril dernier deux matchs amicaux face au Togo au stade de Blida. Le premier s'est soldé par un succès des Algériens (1-0) alors que le second s'est terminé sur un score de parité (0-0).