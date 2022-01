CAN-2022 de handball

La compétition reportée à juin

La coupe d'Afrique des nations-2022 de handball, initialement prévue du 13 au 23 janvier 2022 au Maroc, est reprogrammée pour la période du 22 juin au 2 juillet 2022, alors que la date du tirage au sort sera communiquée ultérieurement, a annoncé la Confédération africaine de la discipline (CAHB). La nouvelle date du tirage au sort sera communiquée ultérieurement. Après l'organisation d'un premier tirage au sort, le 8 décembre dernier par visioconférence à partir de son siège à Abidjan (Côte d'Ivoire), la CAHB a enregistré deux recours en annulation de la Zambie et de l'Algérie, auxquels elle a donné une suite favorable. Il a été décidé en outre d'examiner les cas d'autres pays ayant manifesté le souhait de prendre part à cette CAN et la possibilité de prendre en compte ces différentes requêtes. La CAHB s'est excusée, dans un communiqué, pour tous les désagréments que ce report pourrait occasionner dans la préparation des pays participants à la compétition.



Rallye Dakar-2022

Al-Attiyah vainqueur de la 1ère étape

Le pilote qatarien Nasser Al-Attiyah (Toyota) a remporté la première étape de qualification sur le Dakar-2022, hier entre Jeddah et Ha'il, avec un temps de 10 minutes 56 secondes sur les 19 kilomètres de spéciale. Derrière lui, l'Espagnol Carlos Sainz, double Champion du monde des rallyes et triple vainqueur du Dakar, a placé sa nouvelle Audi hybride à la deuxième place, à 12 secondes, suivi par le Sud-Africain Henk Lategan (Toyota). Trois autres favoris, le Français Sébastien Loeb (Prodrive), 5e, l'Espagnol Nani Roma (Prodrive), 7e, et le Sud-Africain Giniel De Villiers (Toyota), 8e, ont également fini à moins d'une minute d'Al-Attiyah. Les résultats de ce samedi permettront de déterminer l'ordre des départs pour la première véritable spéciale prévue dimanche. Le rallye-raid Dakar-2022 s'est élancé ce samedi pour plus de 8000 km en deux semaines dans les sables d'Arabie saoudite.