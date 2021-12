Handball

La FAHB lève toutes les suspensions

La Fédération algérienne de handball (FAHB) a décidé de lever toutes les suspensions prises à l'encontre des dirigeants, techniciens et athlètes, en vue de rétablir un «climat favorable» pour la relance des compétitions, a annoncé l'instance, ce mardi. «Dans le cadre de la relance des activités de la FAHB et compte tenu des mesures envisagées à cet effet et en vue de rétablir un climat favorable pour un bon déroulement de ces dernières, le directoire décide la levée de toutes les suspensions prises à l'encontre des dirigeants, techniciens et athlètes», indique un communiqué de la FAHB. La FAHB, dirigée par un directoire depuis septembre 2021, a repris l'activité sportive début décembre avec la poursuite de l'édition de 2020 de la coupe d'Algérie et dont le vainqueur de l'épreuve représentera le jeu à sept algérien au Championnat arabe des clubs vainqueurs de coupes prévu en mars à Arzew, en compagnie de l'ES Arzew, club organisateur.

Mondial-2021 de natation

Le Tunisien Hafnaoui en argent

Le nageur tunisien, Ahmed Ayoub Hafnaoui, a remporté, ce mardi la médaille d'argent du 1500 m nage libre (bassin de 25m) au Championnat du monde de natation qui se déroule, actuellement, à Abu Dhabi aux Emirats arabes unis. Hafnaoui, Champion olympique du 400 m NL à Tokyo, a terminé 2e de la finale de l'épreuve du 1500 m, en réalisant un temps de 14:10:94. Le Tunisien a été devancé par le nageur allemand, Florian Wellrock, qui a réalisé un nouveau record du monde de la distance (14:06:88). Le bronze est revenu à l'Ukrainien, Mykhailo Romanchuk, auteur de 14:11:47. Hafnaoui avait, rappelons-le, échoué, jeudi dernier, à se qualifier pour la finale du 400m de la discipline au Championnat du monde (bassin de 25m).