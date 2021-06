Comité olympique algérien

Un lourd fardeau pour Hammad

Le président du Comité olympique et sportif algérien, Abderrahmane Hammad s'est dit «heureux» de briguer un nouveau mandat à la tête du COA, qui lui permettra de «poursuivre le travail déjà entamé», en remerciant les membres de l'Assemblée de lui avoir «renouvelé leur confiance», et dont il espère être à la hauteur. «Tout d'abord, je tiens à remercier les membres de l'Assemblée de m'avoir renouvelé leur confiance, en espérant être à la hauteur de leurs attentes» a-t-il déclaré, juste après avoir raflé 105 voix. Ce qui lui a permis de l'emporter haut la main devant son unique concurrent, le président de la Fédération algérienne de natation, Abdelhakim Boughadou, qui lui n'a récolté que 48 voix. Pour ce nouveau mandat olympique 2021-2024, Hammad sera appelé à collaborer avec quatorze autres membres: Yacine Louaïl, Kheir-Eddine Barbari, Fazil Ferhat Abdennour, Charaf-Eddine Amara, Yacine Sellini, Hamza Doughdough, Yacine Gouri, Habib Labane, Abdelhafid Izem, El Hadi Mossab, Mohamed Bessaâd, Ammar Brahmia, Chouiter Ferial et Hassiba Boulmerka.

Tournoi de Paris de karaté-do

8 Algériens au rendez-vous

La sélection algérienne de karaté-do, composée de huit athlètes, prendra part à l'Open de Paris (11-13 juin), dernière étape qualificative aux jeux Olympiques de Tokyo, a annoncé la Fédération algérienne de la discipline. En kumité, l'Algérie sera représentée par six athlètes: Sami Tas (-67 kg), Yanis Lardjane (-75 kg) et Hocine Daïkhi (+75 kg) chez les messieurs, alors que Widad Draou (-55 kg), Chaîma Midi (-61 kg) et Lamya Matoub (+61 kg) sont engagées chez les dames. En kata, l'instance fédérale a engagé deux athlètes, à savoir Hakim Haoua et Kamilia Hadj Saïd. Les karatékas algériens, qui ont rallié la capitale française, mardi, seront en concurrence avec plus de 800 athlètes du monde pour décrocher un des 24 billets qualificatifs aux JO de Tokyo. Les trois meilleurs athlètes des huit catégories en compétition se qualifieront pour les joutes. En raison de la situation d'urgence sanitaire actuelle, l'événement, qui aura lieu à la salle des sports Pierre-de-Coubertin, se tiendra selon le protocole Covid-19 et les directives locales sur le coronavirus. Il suivra ainsi un format de «bulle sanitaire».