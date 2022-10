Championnats arabes sur piste

Mohamed-Nadjib Assal en or

Le cycliste algérien Mohamed-Nadjib Assal a remporté la médaille d'or de l'épreuve «Kirine» du Championnat arabe sur piste (5-9 octobre) qui se déroule au Caire en Égypte avec la participation de 14 coureurs algériens dont deux filles. C'est la deuxième médaille d'or algérienne après celle remportée, mercredi, par la sélection algérienne Élite à l'épreuve de Vitesse par équipes, alors que deux médailles de bronze ont été décrochées par Yacine Chalel au Scratch Élite et la sélection algérienne juniors à la Vitesse par équipes.

Tour de Syrie 2022

El Meddah victorieuse, Houili maillot jaune

La cycliste algérienne Yassmine El meddah a remporté la troisième étape du Tour international de Syrie, alors que Nesrine Houili garde toujours le maillot jaune de leader. Houili (19 ans) occupe la première place au classement général devant sa compatriote Khadidja Araoui, suite aux deux victoires acquises lors des deux premières étapes. La sélection nationale est composée d'un total de huit cyclistes, à savoir: Mohamed-Amine Nehari, Ayoub Ferkous, Ayoub Sahiri et Hamza Amari chez les messieurs, ainsi que Lydia Kacemi, Khadidja Araoui, Yassamine El Meddah et Nesrine Houili chez les dames.

GP Chantal Biya

Mansouri toujours leader

Le coureur algérien Islam Mansouri a conservé le maillot jaune de leader du Grand Prix Chantal Biya, à l'issue de la 3e étape disputée jeudi sur une distance de 161,4 kilomètres, entre Yaoundé et Nkolandom (Cameroun). La victoire d'étape est revenue au Français Damien Lapouges (3h46:47) devant le Camerounais Artus Jodele Tella et le Néerlandais Florian Smits. 18e de l'étape, Mansouri a conservé son maillot jaune de leader devant Damien Lapouges (à 20 secondes) et Artus Jodele Tella (à 22 secondes). Les autres coureurs algériens engagés dans la course, sont placés au classement général comme suit: Azzedine Lagab (9e), Abdallah Benyoucef (17e), Abderrahmane Mansouri (47e) et Abderaouf Bengayou (55e).