Portugal

La classe de Fernandes avec Ronaldo

Ce lundi, la FIFA a finalement attribué le premier but du Portugal contre l'Uruguay (2-0) au milieu offensif Bruno Fernandes (28 ans, 51 sélections et 13 buts) et pas à son coéquipier Cristiano Ronaldo, qui avait célébré cette réalisation mais qui n'a en fait pas coupé son centre de la tête. Si cette décision a sûrement déçu le quintuple Ballon d'or, son partenaire, auteur par la suite d'un doublé, a tenté de lui adresser des mots réconfortants après la partie. «J'ai fêté ce but comme s'il était l'oeuvre de Cristiano, je pensais vraiment que ça lui appartenait. Ma célébration avec ma croix était pour lui. C'est un attaquant et, comme André Silva, les buts ont plus de sens pour des joueurs comme lui, a souligné avec diplomatie le joueur de Manchester United devant les médias. Mais l'objectif est atteint, celui d'aller en huitièmes de finale. C'est grâce à notre groupe et à notre staff. C'est le dévouement qui nous permet d'avoir des résultats comme celui-là.» Une manière aussi de démentir une fois de plus les rumeurs faisant état de tensions entre les deux hommes ces dernières semaines.

Argentine

Messi menacé par... Canelo Alvarez

En trouvant la faille contre le Mexique (2-0), samedi, lors de la 2e journée de la Coupe du monde au Qatar, Lionel Messi (35 ans, 167 sélections et 93 buts) a mis le Tri dans une mauvaise posture. Mais après la rencontre, l'attaquant de l'Argentine s'est distingué en repoussant un maillot mexicain avec son pied dans le vestiaire. Une capture largement diffusée sur les réseaux sociaux qui n'a pas du tout plu à Canelo Alvarez. «Avez-vous vu Messi nettoyer le sol avec notre maillot et notre drapeau? Il devrait demander à Dieu que je ne le trouve pas!», a lâché le boxeur le plus doué de sa génération sur les réseaux sociaux. Sur la vidéo complète, la star du Paris Saint-Germain enlève seulement sa chaussure dans un moment d'euphorie. Cela devrait probablement calmer celui qui a remporté 58 de ses 62 combats en carrière professionnelle.