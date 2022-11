Argentine

Messi égale Maradona

Auteur de l'ouverture du score face au Mexique (2-0) ce samedi lors de la Coupe du monde 2022, l'attaquant Lionel Messi (35 ans, 167 sélections et 93 buts) a délivré l'Argentine. Grâce à ce but, le joueur du Paris Saint-Germain compte désormais 8 buts en carrière dans cette compétition. Ainsi, l'ex-star du FC Barcelone devient le 2e meilleur buteur dans ce tournoi de l'histoire de son pays à égalité avec Diego Maradona et Guillermo Stabile. Messi se trouve à 2 buts du record détenu par Gabriel Batistuta.

Portugal

Fracture aux côtes pour Pereira

Danilo Pereira, le défenseur central du Portugal et du Paris-SG s'est fracturé trois côtes à l'entraînement et est forfait pour les deux derniers matchs de la phase de poules du Mondial-2022, a annoncé dimanche l'entourage de la Seleçao. Danilo, qui a disputé l'intégralité du premier match contre le Ghana (3-2) jeudi en raison de l'indisponibilité de Pepe, en phase de reprise, s'est blessé à l'entraînement samedi. Les examens ont révélé une fracture de trois côtes «à droite» et le rendent «indisponible pour le travail de l'Équipe nationale», a indiqué la Fédération portugaise. Le défenseur de 31 ans (64 sélections, 2 buts) est forfait pour le match contre l'Uruguay, lundi, qui peut permettre au Portugal de valider sa qualification pour les 8es de finale, et celui contre la Corée du sud, vendredi prochain.

Fifa

Procédure contre la Serbie

La FIFA a ouvert samedi une procédure disciplinaire contre la Fédération serbe en raison du drapeau plaçant le Kosovo en Serbie exhibé dans le vestiaire des «Orlovi» avant leur match perdu jeudi contre le Brésil (2-0) au Mondial-2022. L'instance ne cite pas d'infraction précise à son code disciplinaire mais s'appuie sur l'obligation générale de «fair-play et de non-violence» imposée aux 32 participants au tournoi qatari. L'échelle des sanctions qui peuvent être infligées aux fédérations va d'une rencontre à huis clos à une défaite par forfait, sans que la FIFA n'indique où se situe la gravité de la faute reprochée aux Serbes. Prise dans les vestiaires de la Serbie avant la rencontre face au Brésil, la photographie incriminée montre un plan du Kosovo imprimé sur un carré de tissu blanc accroché à deux patères. Le Kosovo y est frappé du drapeau de la Serbie et de l'inscription «Il n'y aura pas de reddition».